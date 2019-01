Abel Pintos cantando bajo la lluvia en el Festival de Cosquín Crédito: La voz del Interior_Carlos Romero

Épico. Así fue el concierto de Abel Pintos en la cuarta luna del Festival de Folklore en Cosquín. Bajo una torrencial lluvia, el artista midió no solo su capacidad de convocatoria en la Plaza Prospero Molina, sino también la fidelidad de sus seguidoras y seguidores que no se movieron del predio durante las dos horas que duró el recital.

El artista desplegó en su recital las canciones de su último disco 11, presentó en vivo su nuevo tema Cien años, que subió recientemente a las plataformas digitales y armó un set folclórico especial. Pintos, fue el cierre de una jornada musical donde destacaron el violinista santafesino Leandro Lobato, un veterano de estos encuentros festivaleros, y el cantante Nahuel Pennisi, que marcó otro de los momentos emotivos de la cuarta luna. Ambos fueron el prólogo perfecto para la aparición en escena del artista de Bahía Blanca, cerca de las dos de la mañana.

"¡Muy buenas noches, muchas gracias, qué fuerte!", dijo impactado Pintos mirando el marco de una Plaza Próspero Molina colmada. "Siempre se siente como si fuera la primera vez estar en este escenario. Eso es gracias a ustedes. La leyenda de este festival que se construye y se alimenta cada año tiene que ver con los artistas que pasaron todos estos años y tiene que ver con que ustedes y otras generaciones anteriores brindaron su apoyo e hicieron de éste, el festival de folclore mas grande de la Argentina. Por eso, uno se siente así cuando sube, como la primera vez, hace 21 años", agregó el cantante, antes de cantar "Oncemil", una de los hits de su disco Abel.

Pintos armó una lista de temas con caballitos de batalla de sus últimos discos como "Aquí te espero", "Como te extraño", "Pájaro cantor", "El adivino" y "No me olvides", que lo llevaron a una masividad en el último tiempo y le permitieron llenar River y varias veces el estadio Unico de La Plata. El cantante, que contó que siguió el festival por televisión, también preparó un segmento especial que marcó el regreso a su origen folclórico. "Vamos a tocar unas zambas y chacareras para los que gusten bailar esta noche", anticipo antes de cantar "Quisiera", una zamba de su autoría y clásicos como "La flor azul", de Mario Arnedo Gallo. Del 2005 rescató una de las primeras zambas que escribió, llamada "Mi error", y que hace tiempo no cantaba en público, y la chacarera "La filosófica", del músico santiagueño Elpidio Herrera.

La postal de la noche fue cuando Abel Pintos se puso al frente del escenario y, bajo la lluvia torrencial que caía sobre el escenario, animó al público a que cantara con él "Sin principio ni final". Ese fue uno de esos momentos emotivos y épicos que ahora formarán parte de la historia del festival.

Abel Pintos Crédito: La voz del Interior_Carlos Romero

Pintos fue una de las atracciones principales de la grilla del festival folclórico, que culmina el próximo domingo y todavía tiene varios nombres fuertes en lo que queda de las nueva lunas. Esta noche Los 4 de Córdoba celebran sus 50 años, Los Manseros Santiagueños su sesenta aniversario y Los Carabajal convocan a la mística de las chacareras. Mañana será la noche con espíritu de carnaval jujeño con referentes como Los Tekis, Bruno Arias y Milena Salamanca. En la séptima luna del viernes Pedro Aznar y Raly Barrionuevo serán las figuras centrales de la noche. Mientras que el sábado habrá sorpresas como la unión de la cantante riojana la Bruja Salguero y Eruca Sativa, la celebración de los 30 años del debut del Chango Spasiuk y la presencia de José Luis Aguirre, una de las grandes revelaciones del género. El domingo, en la última luna del festival, el plato fuerte serán Los Nocheros y El Chaqueño Palavecino.