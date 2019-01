El director de la saga El señor de los anillos será el responsable de condensar más de 50 horas de grabaciones en un film Fuente: Archivo

Peter Jackson , el director de la saga El señor de los anillos, será el responsable de hacer un documental de The Beatles a partir de un material de 55 horas de imágenes de estudio inéditas que fueron tomadas en 1969, durante el rodaje de la película Let it be.

El anuncio se realizó hoy, en el 50 aniversario del concierto de la banda de Liverpool en la azotea de las oficinas de Apple Records, en Londres. Si bien no se ha establecido una fecha de lanzamiento, algunas fuentes le dijeron a Variety que la película, aún sin título, se estrenaría en 2020 para celebrar el medio siglo de vida del álbum y de la película.

"Las 55 horas de imágenes inéditas y las 140 horas de audio disponibles, nos aseguran que el film sea la mejor experiencia que los fanáticos de The Beatles han soñado durante mucho tiempo", dijo Jackson en un comunicado. Además, destacó: "Es como una máquina del tiempo que nos transporta a 1969, nos sentamos en el estudio y vemos a estos cuatro amigos hacer buena música juntos".

La película original Let it be, de 1970, ha estado fuera de circulación hace mucho tiempo. A principios de 2000 había sido restaurada para DVD, pero fue descartada porque McCartney y Ringo Starr decían que se veía mucho la tensión en el estudio de grabación, donde trabajaron juntos un año antes de la ruptura de la banda.

"Me sentí aliviado al descubrir que la realidad es muy diferente al mito", dijo Jackson y agregó: "Después de revisar todas las imágenes y el audio que Michael Lindsay-Hogg grabó 18 meses antes de que se separaran, me di cuenta que es simplemente un tesoro histórico increíble. Claro, hay momentos dramáticos, pero ninguna de las discordias con las que se los asocia. Ver a John, Paul, George y Ringo trabajar juntos, crear canciones clásicas desde cero, no solo es fascinante. Es divertido, edificante y sorprendentemente íntimo. ... Estoy encantado y honrado de que me hayan confiado estas increíbles imágenes. Hacer la película será una alegría absoluta", señaló el director.