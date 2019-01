El presidente de River habló del nuevo reclamo de Boca al TAS - Fuente: Twitter 01:13

30 de enero de 2019 • 12:18

Rodolfo D´Onofrio habló en La Página Millonaria TV y volvió a poner en el tapete todo lo sucedido en la final de la Copa Libertadores que le ganaron a Boca por 3-1. "Me sorprende que Daniel Angelici siga haciendo reclamos al TAS, no sé qué pretende con eso. ¿Te imaginas si el TAS les da la Copa? A los hinchas de Boca no les gustaría, y nosotros nos reiríamos durante 27 mil años seguidos", sostuvo, entre risas el presidente de River.

Al ser consultado sobre su relación con el presidente de Boca, señaló: "Cuando dije que vengan a jugar no es que me haya salido el hincha de adentro, sino que estaba cansado por la situación. Después pedí disculpas. Yo quería jugar la final con Boca, sabía que la podíamos ganar. Era la alegría mas grande que nos podíamos dar", afirmó.

Consumada la obtención de la Copa Libertadores, ahora uno de los temas que está presente en la agenda de D'Onofrio es sobre la posible mudanza del estadio Monumental. Incluso en el último partido de River la gente se mostró en desacuerdo ante esta iniciativa. "Mi fantasía es tener un estadio moderno, techado, con escalera mecánica, ascensores, restaurant, una mejor acústica. Llegó el momento de ocuparnos del estadio. Es el paso más grande que tenemos que dar", señaló.

Y ante futuras acusaciones de los hinchas, intentó defenderse: "Mi intención no es mudar el Monumental, es la de tener el estadio más moderno y el más lindo. Si ese estadio, y el que se puede hacer, es el Monumental será el Monumental, y si es afuera porque no se puede hacer acá, será el de afuera, pero llegó el momento que River de el paso que tiene que dar: remodelar o hacerlo nuevo pero lo tenemos que hacer", puntualizó el mandamás millonario.