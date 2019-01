El insólito regreso de Britney Spears al cine

La cantante Britney Spears Fuente: Archivo

Aunque la cantante Britney Spears canceló a comienzos de este año sus shows programados en Las Vegas por la enfermedad de su padre, ahora tiene entre sus planes hacer una participación en cine. A través de un posteo en Twitter de LAT Entertainment, se dio a conocer que la princesa del pop "regresará a la pantalla grande con la cinta de horror y comedia # CorporateAnimals". El anuncio sorprendió a sus seguidores y a la misma Jessica Williams, que será la protagonista y que no estaba al tanto de la noticia cuando fue anunciada en una entrevista, en el Festival de Cine de Sundance, de la cual también participaron Demi Moore y el director, Patrick Brice.

La cantante estadounidense de 37 años, que se destacó sobre los escenarios en toda su carrera artística con hits como "Baby... One More Time" y "Oops!... I Did It Again", regresará al cine después de 17 años de su última y única participación en la pantalla grande. Ya que en 2002 protagonizó Crossraods, junto a Zoe Saldana, Taryn Manning y Kim Cattrall, que le valió una mala reputación a la cinta y el premió Razzie a peor actriz para Spears.

Ed Helms, actor y también productor de la película, reconfirmó la noticia a través de su cuenta asegurando que es todo "verdad y extremadamente fabuloso". En la trama, que apela al canibalismo, los personajes enloquecerán con el fantasma de Britney. Y así, la cantante sólo tendrá diez minutos de participación.

