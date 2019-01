De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 31 de enero de 2019

Constitución riojana

El reciente fallo de la Corte que rechazó un amparo contra una posible reforma de la Constitución de La Rioja puso sobre el tapete la cuestión de la reelección indefinida de los gobernadores (en el caso riojano, esa reforma podría conducir a autorizarla). Algunas constituciones provinciales autorizan esa reelección sin límites. En ese punto son inconstitucionales, porque la Constitución nacional las autoriza a dictarlas "de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional" (art. 5). Y en el orden nacional establece que el presidente y su vice "podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo" (artículo 90). Ese principio hace a la esencia de la forma republicana, evitando que se la desvirtúe mediante mandatos que puedan tornarse perpetuos. A él deben acomodarse las constituciones provinciales.

Daniel Zolezzi

dzolezzi@zgls-abogados.com.ar

Plata de los peajes

Transitando casi a diario la "autovía de la muerte" (exruta nacional 14) veo cómo la desidia sigue avanzando. Ruta concesionada a Caminos del Río Uruguay. Ruta donde faltan las marcaciones de bordes de calzadas y línea central. Ruta con material fresado en parte, con un puente de cuatro bocas en Corrientes clausurado por principio de derrumbe; con huellas por sobrepeso de camiones tanto nacionales como internacionales por falta de balanzas. Despistes, vuelcos, muertos. Gobernadores que miran para otro lado: Bordet (Entre Ríos), Valdés (Corrientes), junto al gobierno nacional, que no hace nada. La cuestión es recaudar, el automovilista no importa. Si el concesionario no invierte y el Estado tampoco, ¿adónde va el dinero de los peajes?, ¿a algún bolsillo? Necesitamos funcionarios útiles, porque de los otros abundan.

Jorge Portela

DNI 11.303.560

Crisis en Venezuela

La crisis sin fin en que se encuentra Venezuela debería motivarnos a ser prudentes y precavidos. Nicolás Maduro sería casi un personaje arquetípico de la mente brillante de García Márquez si no fuera porque nos encontramos no frente un personaje de ficción, sino ante una realidad horrenda que ha provocado (y sigue provocando) el éxodo de miles de venezolanos. Siendo su sostén las Fuerzas Armadas, nos acercamos peligrosamente a un baño de sangre tal y como lo destacara el excelente artículo de Inés Capdevila del 27 de enero, quien cita esa advertencia hecha por Michelle Bachelet. Comparto esa hipótesis, y también pongo el acento sobre lo que significa la "legitimación" del "partido militar" como parte de la estrategia en curso. Esa suerte de ideología que tanto daño hizo a las democracias latinoamericanas debería servir como experiencia, para no incurrir nuevamente en los atajos que llevan, inexorablemente, a soluciones que por salir de un mal provocan otro. La oposición venezolana y sobre todo los organismos multilaterales deberían profundizar estrategias diplomáticas y tomar medidas económicas que obliguen a realizar elecciones limpias, controladas por observadores independientes que garanticen la voluntad mayoritaria de los venezolanos. De tal forma se preservarán la autodeterminación y los principios democráticos y republicanos, hoy ausentes en Venezuela.

Esteban Quidiello

DNI 4.397.464

Menos verde

La desafortunada decisión del jefe de gobierno de la CABA, Rodríguez Larreta, de "transformar" la placita ubicada entre Santa Fe por un lado y Azcuénaga por el otro en un gran patio de cemento afecta a los vecinos, al privarlos de un espacio verde tan necesario para mitigar la polución y el calor en un lugar que carece de verde. Se han sacado enredaderas, árboles y cómodos bancos de madera para reemplazarlos por cubos de cemento incómodos y no aptos para descansar. Además, han hecho una enorme rampa, cuya utilidad desconozco. Quizás antes de "remodelar" (...) cualquier plaza, el jefe de gobierno de la ciudad tendría que consultar a gente idónea, entre ella, a paisajistas, para obtener un resultado que sea beneficioso tanto visualmente como para el uso de los vecinos.

Sonia Drinot

DNI 92.060.247

Hospital Houssay

Leo que se le ha dado el nombre de Bernardo Houssay a un hospital recientemente "inaugurado" en Mar del Plata, ceremonia a la que concurrieron autoridades nacionales y provinciales. Creo que sería bueno no bautizar estas instituciones -y probablemente a ninguna- con el nombre de un científico o profesional destacado. Con los meses muchas de estas instituciones progresivamente se abandonan y pierden prestigio, lo cual afecta también el nombre que le impusieron. El doctor Houssay fue un gran sabio de laboratorio, eximio fisiólogo, y este hospital no es nuevo, fue inaugurado o reabierto otras veces, lo que hace innecesario este nuevo acto. Se lo hubiera podido llamar Hospital del Puerto y planear para dentro de una década el nombre definitivo que merecerá después de una labor de excelencia. Las buenas instituciones no se hacen con un discurso, corte de cintas y nombres prestigiosos, sino con años de trabajo silencioso y sin pausa, y en el caso de un hospital, con un sostenido apoyo gubernamental y de los médicos, enfermeras y todo el personal que en él se desempeñan.

Miguel J. Maxit

DNI 5.810.625

Colonia de vacaciones

En épocas en que abundan las malas noticias y las quejas, me parece importante resaltar y elogiar el trabajo que hace la Secretaría de Deporte de Vicente López. Este verano, por primera vez decidí llevar a mis hijos a la colonia del campo de deportes 1 el Golfito de Olivos. Yo, que cursé estudios siempre en instituciones privadas, tuve que dejar de lado mis prejuicios y miedos ante el funcionamiento de lo estatal. Quiero felicitar a la organización y, en especial, a los profesores que trabajan en la colonia. Es un verdadero lujo ver cómo funciona y como disfrutan los chicos. Un verdadero lujo poder usar instituciones públicas que ofrezcan semejante servicio. ¡Gracias!

María de la Candelaria Cerutti

DNI 32.531.912

