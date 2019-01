La hija de Andrea Del Boca se refirió a la complicada relación que mantiene con su padre biológico Crédito: Instagram

Bajo el cuidado de su madre, Andrea Del Boca , Anna Chiara siempre mantuvo un muy bajo perfil, lejos de cualquier innecesaria exposición mediática. Sin embargo, tras cumplir los 18 años, la adolescente decidió que era tiempo de abrirse camino en el mundo de la actuación y, por eso, accedió a brindar su primera entrevista. Y, al parecer, fue una experiencia muy catártica.

Uno de los temas fuertes de la nota fue la relación con su padre biológico, Ricardo Biasotti, a quien no ve desde hace casi una década. "Pasaron un montón de cosas...Hay distintos tipos de abuso: está el físico, el mental, el verbal, el sexual o el psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida", le contó a la revista Caras.

"Recuerdo que una vez le escribí una carta a la jueza contándole que estando en una cena familiar él me miraba con un asco. Yo no entendía por qué. Entonces, él me miró y me dijo 'tenés olor a c..., no te quiero al lado mío'", rememoró Anna Chiara, entre sollozos. "Llegué a casa destrozada. Para él siempre había algo mal. Si tenía el pelo largo parecía una sirvienta, si usaba un par de zapatillas era una pobre, y ser pobre y sirvienta para él era un asco. Me gastaba. Y a los nueve años no quise verlo más".

A los 18 años, Anna Chiara Del Boca busca hacer su camino en el mundo del espectáculo Crédito: Instagram

La joven confió que, aunque adoptó el apellido de su madre como propio, llegó a pensar a legalizar el cambio para dejar atrás toda relación con Biasotti: "Él nunca quiso comunicarse conmigo. Yo no lo odio ni nada, pero haberlo escuchado en los medios hablar de mí me resultaba hipócrita. Me gusta la idea de hacer justicia, de limpiar".

Hace un tiempo, Biasotti dio su explicación de por qué no estaba en contacto con su hija: "Existe algo que se llama Síndrome de Alienación Parental. Esto es producto de una actitud que tiene algunos padres, sobre todo las mujeres, en la que consideran que los hijos son una posesión de ellos y de nadie más. Se sienten con el derecho de dejar afuera de esa imagen al otro padre. Esto lamentablemente ha sido probado por varios peritos de la Corte Suprema en este caso. Esto existía".

En 2002, Andrea Del Boca denunció a Biasotti por violencia de género e incluso llegó a mostrar, durante una entrevista televisiva con Jorge Rial, los moretones que le habían quedado tras un supuesto encuentro con su ex. Cuatro años después, Del Boca fue procesada por impedir que Biasotti tenga contacto con la menor y, en 2008, la actriz -que por entonces conducía el ciclo de entretenimientos La mamá del año- denunció que desconocía el paradero de su hija, señalando indirectamente al empresario como responsable.