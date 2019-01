Algunos países europeos pagan alrededor de 0,20 centavos por kilómetro Fuente: Archivo

ÁMSTERDAM.- Con 17 millones de habitantes y 23 millones de bicicletas, Holanda ya tiene más bicis que personas. Ahora, para reducir los embotellamientos, el gobierno quiere que la gente use cada vez más este medio de transporte para ir a trabajar. El incentivo es tentador: que las empresas les paguen a sus empleados por kilómetro recorrido.

"La compensación será de 19 centavos de euro por cada kilómetro en bici hacia y desde el trabajo ", explicó Stientje van Veldhoven, la secretaria de Estado de Infraestructura y Obras Públicas.

El proyecto comenzará a implementarse en el próximo verano europeo, pero el gobierno holandés ya anunció en diciembre pasado que invertirá 345 millones de euros en infraestructura para que 200.000 personas más viajen en bicicleta dentro de los próximos tres años.

"Mi idea es asegurarme que las personas puedan desplazarse de forma fácil al trabajo o a la escuela, o visitar a sus amigos y familiares", afirma Van Veldhoven, una entusiasta del uso de la bicicleta. En su perfil de Facebook, la política tiene como foto de portada una imagen de ella andando en bici y sus posteos son generalmente sobre los beneficios de este medio de transporte.

En Holanda, el uso de la bicicleta es muy común. En 2016, un cuarto de todos los viajes realizados por los residentes fue en bicicleta, según el Instituto de Análisis de Políticas de Transporte. Sin embargo, solo el 25% de esos viajes estuvo relacionado con viajes hacia el trabajo, comparado con 37% de trayectos de ocio. El resto se divide en recorridos al colegio, de compras y otras actividades.

Según van Veldhiven, mas del 50% de las personas en Holanda vive a menos de 15 kilómetros del trabajo, y más de la mitad de los viajes en auto son a menos de 7,5 kilómetros, distancia que "puede ser fácilmente recorrida en bicicleta", señaló.

Italia

Italia no tiene un programa nacional para beneficiar a los ciclistas, pero distintas ciudades implementaron programas. El mes próximo la municipalidad de Bari -una ciudad en el sur del país, de 330.000 habitantes- pagará también por transferencia bancaria 0,20 centavos de euro el kilómetro a quienes vayan en bici. De todos modos, no se pagarán más de 25 euros al mes por persona. El proyecto estará disponible por cuatro meses y la municipalidad -no las empresas como en el caso de Holanda- asumirá los costos.

Para los viajes en bicicleta que no sean viajes de trabajo, los participantes obtendrán 0,04 euros por kilómetro. "Si pedaleás, no solo vas a ganar salud", dijo el alcalde de Bari Antonio DeCaro cuando anunció el programa.

Massarosa, una pequeña ciudad de la Toscana, fue el primer municipio italiano en ofrecer incentivos para usar la bicicleta en 2015. El municipio paga 25 centavos de euros por un kilómetro recorrido, una cuota máxima de 6 euros y 50 euros por mes por persona.

Italia anunció en diciembre de 2015 un fondo de 35 millones de euros para un Plan de Movilidad Sustentable para detener los altos niveles de contaminación. Después de este anuncio, diferentes gobiernos locales comenzaron a enviar sus propuestas para poder obtener parte de este recurso federal.

Francia

Francia introdujo un esquema similar al de Holanda para alentar a los empleados a ir en bicicleta al trabajo en 2014. Primero hizo un programa piloto, que duró seis meses, en el que unas 20 empresas e instituciones que empleaban a un total de 10.000 personas les pagaron 25 centavos de euro por kilómetro a sus empleados.

La prueba fue un éxito y en marzo de 2016 el proyecto piloto se transformó en ley. La diferencia es que puso un tope: se pueden hacer como máximo 15 kilómetros por día.El abono de las gratificaciones corre a cargo de las empresas, que recuperan el monto con deducciones en las cotizaciones sociales.

El gobierno francés quiere ir más allá. En septiembre pasado, el primer ministro Edouard Philippe anunció que todos los funcionarios públicos recibirán un incentivo libre de impuestos de 200 euros para ir al trabajo en bicicleta, mientras que las empresas privadas tendrán además la opción de pagar a sus empleados hasta 400 euros por año.

El primer ministro explicó que la proporción de ciclismo en el transporte público es solo del 3% en Francia, menos de la mitad del promedio europeo y muy por debajo del norte de Europa, y que el objetivo de su gobierno es cambiar esto.

"Planeamos triplicar la proporción de ciclismo al 9% para 2024, cuando seamos los anfitriones de los Juegos Olímpicos", dijo en un discurso en septiembre pasado.

Bélgica

Es uno de los países pioneros en este sistema. Desde 2009, los belgas pueden recibir la llamada "indemnización bicicleta", un bono correspondiente a 23 centavos de euro por cada kilómetro recorrido en bicicleta hasta el trabajo.

Las empresas y los organismos públicos son los que les pagan a los ciclistas y desde 2017, además, están incluidas las bicicletas eléctricas. Luego de la "indemnización bicicleta", Bélgica duplicó su número de ciclistas.

La medida también tiene un tope en Bruselas, que llega a 15 kilómetros máximos por jornada, además del privilegio de quedar exentos del pago de impuestos relacionados al transporte.

