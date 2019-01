La designación como capitán del rosarino de 27 años no sorprendió Crédito: VillarPress

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 31 de enero de 2019 • 14:36

Jerónimo De la Fuente fue presentado como nuevo capitán de Jaguares, la franquicia que actúa en el Súper Rugby. El centro formado en Duendes de Rosario recibió el brazalete que llevaba Pablo Matera , que hace pocos meses cumplió ese rol en Los Pumas .

"Ser capitán es lo más lindo que me ha pasado en el rugby. Fue una alegría enorme, de las más grandes que tuve en mi carrera. Esto me hace feliz y el equipo me lo transmitió. Desde mi lado estaba arrancando un año muy importante por lo que se venía con el Súper Rugby. No me esperaba que Gonza (Quesada) me diera esta posibilidad. Es algo muy importante para mí y estoy feliz", dijo el nuevo capitán en una conferencia de prensa que sirvió como presentación sobre su nuevas funciones.

Al ser consultado sobre lo que puede aportar al equipo, dijo: "Me gustaría que el equipo transmita lo que podemos hacer. Yo no soy tanto de hablar ni de levantar la voz, me gusta entrenarme y demostrar todo en la cancha. Quiero que el equipo se muestre así. Soy consciente que soy la palabra autorizada y transmitir el mensaje que necesita el equipo".

Jerónimo De la Fuente tendrá la cinta de capitán en la franquicia argentina Crédito: VillarPress

La designación del jugador rosarino no sorprendió. Incluso, era alguien que circulaba entre los candidatos. De la Fuente, de 27 años, se formó en la prestigiosa escuela de Duendes, club que nutre a los Pumas desde hace décadas. También es un producto 100% perfeccionado en la fábrica del Pladar, el plan de alto rendimiento que ejecuta la UAR desde hace unos años. Pasó por cada etapa del sistema: Pumitas, Pampas, Jaguares (viejo nombre del seleccionado B) y Pumas, donde tuvo su bautismo en 2014. Poco después, fue una de las caras de la renovación que logró el 4º puesto en el Mundial de 2015.

Jaguares tiene en su capitán a un rugbier completo, criterioso con la pelota y muy firme en defensa. El entrenador Gonzalo Quesada justificó su elección: "Jerónimo es uno de los jugadores más capacitados hoy para tomar el rol. Es idóneo en cuanto a su experiencia y su carácter, no solo como jugador sino como persona también".

La temporada de Jaguares

Jaguares ya conoce su calendario para la temporada de 2019. Será el primer torneo para Gonzalo Quesada como entrenador, luego de reemplazar a Mario Ledesma, actual head coach de los Pumas.

Se mantendrá el formato del torneo, con 15 equipos divididos en tres conferencias. La gran diferencia es que, por ser el año del Mundial de Rugby, se jugarán las 21 semanas de corrido: del 15 de febrero al 6 de julio, donde se conocerá al campeón. Al disputarse la Copa del Mundo en Japón, las habituales ventanas de junio no se disputarán.

Las tres conferencias están divididas en Australia (con Sunwolves de Japón), Nueva Zelanda y Sudáfrica, con los Jaguares.

Grupo Australia : Brumbies, Rebels, Reds, Waratahs y Sunwolves.

: Brumbies, Rebels, Reds, Waratahs y Sunwolves. Grupo Nueva Zelanda : Blues, Chiefs, Crusaders, Highlanders y Hurricanes.

: Blues, Chiefs, Crusaders, Highlanders y Hurricanes. Grupo Sudáfrica: Bulls, Lions, Sharks, Stormers y Jaguares.

Cada equipo jugará 16 partidos en la primera rueda, ocho dentro de su propia conferencia (local y visitante) y cuatro contra equipos de cada una de las otras dos. Los playoffs se mantendrán iguales: pasan los tres ganadores de las zonas y los cinco con mejor puntaje general, independientemente de la conferencia de la que vengan. En cuartos, los locales serán los tres ganadores de las zonas más el de más puntos que no haya sido primero en su grupo.

El fixture de Jaguares

16/2 Lions, en Vélez

23/2 Bulls, en Vélez

2/3 Blues, en Vélez

9/3 Lions, en Sudáfrica

15/3 Stormers, en Sudáfrica

30/3 Chiefs, en Vélez

6/4 Bulls, en Sudáfrica

13/4 Sharks, en Sudáfrica

27/4 Brumbies, en Australia

4/5 Stormers, en Sudáfrica

11/5 Highlanders, en Nueva Zelanda

17/5 Hurricanes, en Nueva Zelanda

25/5 Waratahs, en Australia

1/6 Reds, en Australia

8/6 Sharks, en Vélez

14/6 Sunwolves, en Vélez