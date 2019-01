El presidente Mauricio Macri junto a Paolo Rocca en una de las plantas de Techint. Su petrolera analiza ir a la Justicia en reclamo por los subsidios al gas. Fuente: Archivo

Después de varias reuniones y borradores que circularon sobre cambios en el esquema de incentivos al gas de Vaca Muerta, el Gobierno les comunicó hoy a los ejecutivos de las petroleras que habrá menos subsidios disponibles para la producción de un hidrocarburo que escasea en invierno, pero que sobra en nueve meses del año. El vocero de la decisión fue el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

La discusión de la que estuvo pendiente el sector energético en el último mes tiene que ver con la resolución 46 que firmó el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, en donde se le prometía un precio base a la producción de gas no convencional de aquellas empresas que presentaran un plan de inversiones nuevas en Vaca Muerta.

Para recibir los beneficios fiscales se presentaron en su momento 16 proyectos, pero solo fueron aprobados ocho por la cartera de Energía. Si bien trascendió hace unas semanas, luego de una reunión del presidente Mauricio Macri con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, que los ocho programas restantes serían aceptados, hoy el Gobierno confirmó que no se incorporará ningún proyecto adicional.

"No se les reconocerá el subsidio. Si aumentamos más la producción de Vaca Muerta no hay por donde sacar el gas hasta que no haya un nuevo gasoducto. Al momento hay tres gasoductos que salen de Neuquén y van hacia la zona de Buenos Aires, el Cuyo y a Chile. Este invierno, los dos del mercado interno estarán al tope de capacidad", justificaron en el Gobierno al explicar porqué no aceptarán nuevos proyectos, además de señalar la restricción presupuestaria de US$700 millones que tiene el Ministerio de Hacienda para los subsidios de Vaca Muerta.

Entre las empresas que no entraron en la resolución 46 están Shell, Exxon Mobil, Pluspetrol y Pampa Energía. En tanto, Tecpetrol, YPF, Compañía General de Combustibles (CGC), Total, Pan American Energy (PAE), Wintershall y Capex continuarán con el beneficio.

Sin embargo, el Gobierno introdujo un cambio sustancial que anticipa un problema judicial con Tecpetrol, la empresa petrolera del grupo Techint. De ahora en más, la resolución 46 se limitará a la producción declarada inicialmente a la hora de presentar los proyectos.

Tecpetrol estimó en su momento -según la empresa y el Gobierno- una producción de 8,5 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) de gas. Pero ahora, el yacimiento Fortín de Piedra genera 17,5 millones de m3/d de gas. Por lo tanto, la empresa recibirá la mitad de los subsidios que tendría si no se hubiese introducido el cambio en la cantidad de producción reconocida.

En el Gobierno dicen que no hay ningún cambio en las reglas de juego, ya que el subsidio continuará sin modificaciones, asegurándoles a las empresas que entraron en la resolución 46 un precio base del mercado de US$7 el millón de BTU (medida inglesa que utiliza el sector). Sin embargo, admiten que "puede ser que haya un conflicto legal con Tecpetrol".

La empresa comandada por Paolo Rocca ya tiene en estudio medidas legales para defenderse de los cambios que aplicó el Gobierno. En un reciente comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Tecpetrol indicó que "la Sociedad -en su carácter de concesionario de explotación sobre el área Fortín de Piedra- y sus asesores legales no encuentran sustento jurídico al criterio que actualmente adopta la Secretaría de Gobierno de Energía, por lo cual hace expresa reserva de sus derechos, y se encuentra analizando los cursos de acción a seguir".

"Este cambio de criterio impacta negativamente el flujo de fondos de la Sociedad, por lo que, sin perjuicio de la reserva mencionada, en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad ha instruido a la Dirección General de la Compañía a revisar los términos del Plan de Desarrollo del área Fortín de Piedra oportunamente aprobados, a fin de readecuar el flujo de fondos al nuevo escenario y mejorar sus indicadores financieros", agregaron.

Según los cálculos de la empresa, "el cambio de criterio de pago alcanza retroactivamente a las liquidaciones de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2018. Dicho cambio implica hasta septiembre 2018 un menor pago de $1994 millones y, si se mantuviera para todo 2018, el impacto total del año ascendería a $5655 millones".

En el Gobierno indicaron que "con la resolución 46, la producción total de gas subió un 5% el año pasado. Esto incluye la declinación del 11% en el gas convencional, compensado por el aumento del 45% en la producción del no convencional. Pero la resolución puede ser mejorada superando algunos aspectos".

"Queremos cumplir con la restricción fiscal y, al mismo tiempo, no generar distorsiones de precios en el mercado. Escribimos un borrador y se lo mandamos a las empresas, pero no había manera de compatibilizar los comentarios de todos los participantes con los objetivos del país de llegar al equilibrio fiscal este año y continuar desarrollando Vaca Muerta", agregaron.

Continúan las negociaciones

El resto de las empresas que ingresó al beneficio de la resolución 46 también se verá perjudicado, porque prácticamente todas las áreas de yacimiento del hidrocarburo producen más de lo que estimaron hace un año.

Por ejemplo, el área de Aguada Pichana Oeste -que tiene el consorcio de Pan American Energy (PAE), Total e YPF- proyectó una producción de gas de 750.000 m3/d y ahora genera 1,8 millones de m3/d.

Para compensar el cambio en la resolución, el Gobierno les anunció también a las petroleras otra serie de incentivos que en el sector tomaron como "buenas noticias". En primer lugar, la deuda de US$1500 millones que tenía el Ministerio de Hacienda con las empresas por el Plan Gas 2017 comenzará a ser pagado efectivamente con un bono en dólares de 30 cupones sin interés. Cada mes, las empresas podrán cortar un cupón, que es intransferible, y cobrar la cuota.

Asimismo, en el entorno de Lopetegui trabajan con una nueva resolución que genere incentivos a la producción de gas en invierno, la época en que la demanda aumenta hasta seis veces de lo que se consume en verano. Esta nuevo proyecto de beneficios fiscales no estaría disponible para las empresas que reciben los subsidios de la resolución 46.

Por otro lado, para las productoras de petróleo, la cartera de Energía indicó que sacará unas modificaciones al decreto 44 que facilita la construcción de nueva infraestructura del mainstream (la infraestructura entre el pozo y el gasoducto) para combustibles líquidos. "Es un reclamo que venía de un tiempo atrás. La semana que viene estará publicado en el Boletín Oficial", indicaron en el Gobierno.