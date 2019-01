Urtubey intenta sumar a Randazzo a Alternativa Federal

El gobernador Urtubey estaría dispuesto a recibir en su espacio político al exministro Florencio Randazzo Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi / LA NACION

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey , consideró ayer que desde Alternativa Federal estarían dispuestos a recibir en ese espacio político al exministro kirchnerista Florencio Randazzo , con vistas a las elecciones presidenciales de este año.

"Sí, estaríamos dispuestos, pero será una decisión de él", dijo Urtubey al ser consultado sobre si aceptarían al exfuncionario en Alternativa Federal. Y agregó: "Yo no hablé con él en este último tiempo, sí hablé con alguna gente con la que ha hablado él... Estimo que en los próximos meses podremos ver su voluntad de participar o no".

En el mismo sentido se pronunció respecto del exministro de Economía Roberto Lavagna : "Puede aportar, pero será el propio Lavagna el que tenga que definir si tiene la vocación de ser candidato", sostuvo en AM 530.

Por otra parte, Urtubey analizó la decisión de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de no desdoblar las elecciones bonaerenses y de las nacionales. "En mi provincia yo no desdoblo las elecciones, hay un costado de subestimación de la gente en este sentido. Me parece bien que la gente resuelva y elija el mismo día", resumió.

Sobre el plebiscito en La Rioja para habiltar la reelección del gobernador Sergio Casas, Urtubey dijo que "en esa provincia hay un sistema constitucional que habilita enmiendas, por lo que el procedimiento fue correcto".