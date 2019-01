Enrique Pinti habló de su duro momento económico: "El agua me llega al cuello"

El humorista habló del complejo presente que está atravesando Fuente: Archivo

El actor Enrique Pinti brindó en las últimas horas unas fuertes declaraciones respecto a cómo está sobrellevando actualmente la crisis económica. En diálogo con ATR, el programa de Pop Radio conducido por Rodrigo Lussich, el humorista dijo que se encuentra con "el agua al cuello", y que su espectáculo teatral Al fondo a la derecha no está funcionando tan bien como esperaba, si bien mantiene una base firme de espectadores.

"Me asustaba de la situación social de la gente que estaba desposeída o no tenía trabajo. Me dolía como ciudadano, pero no me llegaba a mí. Inclusive en la época del menemismo o en la del kirchnerismo veía que estaba un desastre todo, pero me llegaban las boletas y decía 'esto es mucho, pero puedo pagarlas'", recordó Pinti, para luego aseverar que, durante la gestión actual está sintiendo el golpe a nivel personal, específicamente en cuanto a su salud. "Esta es la primera vez, quizás porque me va peor, y me asusta, no cuando me llegan las boletas de luz y el gas. Yo tengo una prepaga buena, que yo saqué en el año 83 y tengo el mejor plan; me llegaron 39 mil pesos más la insulina que uso, que es importada, porque así me lo mandó el diabetólogo, porque la puedo usar. Me sale 36 mil pesos por mes", aseguró.

Por otro lado, el humorista fue cauteloso y aclaró que, de todas formas, su situación no puede compararse con las de otras personas que no tienen los medios para salir adelante. "Es la primera vez que el agua me llega al cuello, no porque esté en la ruina o me vayan a ver desesperado pidiendo limosna (...) nosotros los actores no somos ejemplo de trabajo, el nuestro es un gremio de desocupados en todo el mundo. Siempre somos más los que queremos trabajar que los que tienen trabajo, pero para que un tipo exitoso que llenó tres décadas un teatro esté asustado...", añadió.

El año pasado, en Destino, el programa de LN+ de Dolores Cahen D'Anvers, Pinti ya había deslizado duras declaraciones contra Macri. "Está más desorientado que Adán en el Día de la Madre (...). Ser empresario no es exactamente igual que ser presidente. No es lo mismo ser jefe de Gobierno de una ciudad, por más grande que sea, que estar al frente de un país tan multicultural y multicolor como la Argentina. Y un club de fútbol, por más importante que sea, tampoco es la República Argentina. Él tiene condiciones para esas cosas, no para dirigir un país", manifestaba por entonces.

