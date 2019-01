La obra es portagonizado por Claribel Medina, Reina Reech, María Valenzuela, Marta González y Ernestina Pais Fuente: Archivo

Calores, alteraciones menstruales como amenorrea, disfunción de los órganos reproductivos y sexuales, irritabilidad, fatiga, probabilidad de fracturas osteoporóticas, cansancio y alteraciones en el estado de ánimo como ansiedad, angustia y dificultad en la concentración son algunos de los síntomas que pueden experimentar las mujeres en etapa de menopausia.

Pero la temática de El show de la menopausia no tiene nada que ver con el inconveniente que las tuvo como protagonistas. En realidad, las diferencias que surgieron fueron producto de la convivencia. ¿Qué es lo que sucedió?

Claribel Medina , previo a una reciente función en la costa atlántica, enfrentó una situación con sus compañeras Reina Reech , Marta González, María Valenzuela y principalmente, con Ernestina Pais , por no estar lista a tiempo.

En diálogo con LA NACION, Claribel Medina manifestó: "No pasó nada de lo que se dijo. Somos mujeres grandes, que vivimos muchas cosas y ahora estamos haciendo una obra con un éxito increíble. Cumplimos nuestras responsabilidades, pero obviamente ocurren problemas por la convivencia". Y aclaró que no llegó tarde al teatro, sino que no se enteró de que habían modificado la hora de la citación. "Yo alquilé la casa de un amigo en Santa Clara, sin internet, porque no hay forma de contratarlo. Y no tenía el celular. No me enteré de que habían adelantado la hora de encuentro por las demoras en el tránsito, por lo que me acosté a dormir una siesta, ya que tenía una hora. Y me quedé dormida".

Al despertarse con el ladrido y los saltos de los perros, reconoció que Ernestina Pais la llamaba desde afuera y decía: "Son cinco y media". Mucho más tarde del horario en que debía estar lista para ir con ella al teatro y prepararse para la función.

Entonces, Medina se puso nerviosa, porque debía salir enseguida pero aún tenía que cambiarse y cerrar bien la casa. Sabía que eso ya había generado tensión en las demás, por lo que optó por ir en su propio auto. "Cuando llegué al teatro teníamos muy poco tiempo para preparararnos. Me agarró más angustia por tener que hacer todo velozmente. Ahí surgió la molestia de las actrices hacia mi. Y yo no supe reaccionar ni pedir disculpas. Me largué a llorar".

Esa noche volvió a la casa sin haber podido aclarar las cosas con sus compañeras, porque el camino de vuelta le generaba también estrés. "Todo eso se solucionó al día siguiente, porque le pusimos paz. Al otro día sí pudimos hablar", reconoció la actriz, siempre agradecida a este medio por haberla contactado. Agregó: "Hacemos el espectáculo que amamos. Nadie es perfecto. Ya pedí disculpas públicamente".

La trama de El Show de la Menopausia representa la historia de cinco mujeres que en un principio parecen no tener nada en común, salvo transitar por la misma década, la de los cincuenta años. Son todas distintas entre sí. Medina se siente identificada con la obra. Considera que el paso del tiempo a cierta edad se vuelve cruel, las mujeres enfrentan situaciones difíciles de trabajo y de convivencia, por eso disfruta al ponerle humor y música a la realidad que representa sobre el escenario. Medina, más allá de las polémicas y las discusiones, se alegra de anunciar que la obra continuará en Buenos Aires, cuando regresen de la exitosa temporada de verano.

Ernestina Pais también fue contactada por LA NACION pero por encontrarse en su día de descanso prefirió no hacer declaraciones.