Una vecina del pueblo de Surtainville, en Francia , caminaba por la playa cuando se encontró con dos asientos de avión. Lo primero que pensó fue: "Es de Emiliano (Sala)", el futbolista argentino que desapareció cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha en una avioneta.

"Caminé alrededor como lo hago a menudo. Eran las 17:10 de la tarde del sábado. Mientras regresaba de mi paseo por la playa, vi que algo se movía entre las olas", le dijo Josette Bernard, de 56 años, a LA NACION.

Estaba lejos. Y pensó que era un contenedor de plástico gris. "Pero al acercarme reconocí que se trataba de un asiento de avión", relató la mujer.

Lo primero que hizo fue sacarle una foto y llamar a la gendarmería.

"La investigación se reanudó desde ese momento. Hay un bote patrullero recorriendo todo el lugar", dijo.

Bernard cuenta que luego del hallazgo, muchas personas que viven en la villa salieron a la costa para tratar de colaborar en la búsqueda. "Es muy difícil la tarea porque el oleaje es intenso y el viento es muy fuerte por estos días", explicó.

"He hecho nuevos paseos entre las rocas pero no he visto nada. Pero seguiré. Espero encontrar a Emiliano y al piloto. Espero que encontremos los cuerpos para restaurar su paz", dijo.

