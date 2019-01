La tasa cayó dos puntos en las últimas cinco jornadas, y el dólar se mantiene por debajo de la zona de libre flotación Fuente: Archivo

Javier Blanco SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 30 de enero de 2019 • 17:43

La tasa de interés de referencia de la economía confirmó hoy que aumentó su ritmo de ajuste a la baja al perforar el 55% anual (quedó en 54,89%) para quedar en el menor nivel desde fines de septiembre y acumular una caída de dos puntos en las últimas cinco jornadas, lo que hace a algunos economistas intuir que el programa monetario del Banco Central (BCRA) entró en "otra fase".

El retroceso, que llegó a los 75 puntos básicos en la jornada, llegó en una rueda en la que la entidad que conduce Guido Sandleris contrajo levemente la Base Monetaria (BM), en unos $2600 millones netos, para asegurar el cumplimiento de su meta del mes y sin tener esta vez impacto sobre el dólar .

Precisamente el precio del billete, que venía de saltar 1,5% anteayer a contramano del resto de los mercados, cayó ayer 0,5% al cerrar a $37,51 para la venta mayorista (19 centavos abajo del cierre anterior) con lo que volvió a tomar distancia del "piso" de la banda de flotación fijado en $38,835 para el día, tal vez porque el BCRA demoró y limitó su intervención sobre el mercado, algo que generó dudas entre los operadores.

La entidad, que había acostumbrado al mercado a anunciar subastas para compra de reservas antes del mediodía, sólo lanzó la convocatoria esta vez en la parte final de la rueda pese a que el billete se había operado manifiestamente durante todo el día en zona de intervención, y la limitó hasta los US$20 millones, una cifra representativa de apenas el 2,6% del volumen total de US$781,7 millones operado de contado en plaza en el día.

"Recién se supo que intervendría unos 15 minutos antes del cierre y que lo haría acotadamente. Así terminó comprando US$20 millones a un precio promedio de $37,58 con una cautela que, junto a la convocatoria a vender algunas Leliq más de las que le vencían, desconcertó un poco a los operadores", explicó el analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

De esta manera pareció comprobarse que el mercado le marcó a las autoridades que percibe un sobrante de tasa, una sensación que se generalizó luego de que el Tesoro Nacional pactara hace 48 horas tasas del 40% anual para financiarse a 90 y 570 días. "Que Hacienda pague 40% por emitir Lecap muestra que el BCRA tiene mucho espacio para bajar la tasa de sus Leliq", había marcado tras esa operación el economista y ex presidente de esa entidad, Martín Redrado.

Para el economista Diego Martínez Burzaco, los datos que dejó la jornada de mercado de hoy dejan a la vista que el plan monetario entró en lo que denomina "fase dos". "Creo que el BCRA observa que después de lograr la estabilidad del dolar, ahora llegó el momento de evitarle más costos a la actividad económica mediante atraso cambiario y costo de financiamiento de capital de trabajo. Y la manera de hacerlo es generar las condiciones para bajar más aceleradamente la tasa para contener esos dos efectos", explicó aunque dijo que se trata de una tarea que deberá monitorear día a día para ver su impacto en el billete y sobre la conducta de los depositantes a plazo fijo.

Alude al incremento en $276.600 millones que tuvieron las colocaciones bancarias de ese tipo desde la aplicación del torniquete monetario que calmó al dólar y aumentó significativamente el premio para los depositantes a plazo. Es que la sensación de mercado es que buena parte de esa colocaciones se mantienen allí mientras le ganen al recorrido del dólar, por lo que constituyen apuestas de ahorristas al denominado "carry trade" que podrían desarmarse rápidamente si cambiara el escenario, dado que dos tercios son colocaciones realizadas a 30 días.

La sensación es que las autoridades se decidieron a testear los efectos de una baja de tasa tras haber recibido en los últimos días datos que confirman una profundización de la recesión, algo que intentan aliviar para llegar a marzo, cuando arranca el año económico, en mejores condiciones.

"con la baja en la tasa de referencia de los últimos días, el interés que los bancos cobran por los adelantos por cuenta corriente, una línea clave para el capital de trabajo de las empresas, bajó en estos días del 60% anual, algo que no hacía desde fin de agosto", observó el economista Amílcar Collante, del Centro de Estudios del Sur (CeSur).

Entretanto, el Comité de Política Monetaria (Copom) del BCRA deberá decidir mañana si incrementa el monto diario de dólares que podrá comprar desde febrero, cada vez que el precio del dólar mayorista se ubique por debajo de la zona de no intervención cambiaria (ZNI) tras haber adquirido US$460 millones durante enero (hasta hoy) y sólo porque se autolimitó a no comprar no más de US$50 millones por día, aunque en el acuerdo con el FMI establece que esas operaciones (ideadas para inyectar o retirar pesos de la economía) podían alcanzar los US$150 millones por día.

Según lo un rumor de mercado, la idea sería avanzar en una flexibilización que elevaría ese monto permitido hasta los US$75 millones o US100 millones por rueda, pero se esperaba contra con las decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, antes de tomar esa determinación ya que en el BCRA no desconocen que parte del rally del peso responde a una tendencia global.

Ese organismo hace minutos no sólo mantuvo sin cambios en el la tasa de interés de referencia para Estados Unidos en el rango de 2,25 a 2,5% anual sino que admitió que de aquí en más tendrá "paciencia" antes de decidir nuevas alzas, palabra que repitió 11 veces en su comunicado oficial...