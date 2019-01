Me gusta Me gusta

La actriz australiana, en pleno rodaje de Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) Foto: Grosby Group

Del cast del film también forman parte Mary Elizabeth Winstead en la piel de Huntress; Ella Jay Basco como Cassandra Cain; Jurnee Smollett-Bell, como Black Canary y en el rol de villanos, Ewan McGregor, como Black Mask y Chris Messina, como Victor Zsazs. Foto: Grosby Group

Mujer bonita. Julia Roberts, bellísima en una salida casual Foto: Grosby Group

Taraji P. Henson, en la premiere de la comedia que protagoniza, What Men Want Foto: Grosby Group

Lady Gaga, a la salida de una charla sobre Nace una estrella, en plena carrera al Oscar Foto: Grosby Group

El actor y director del film, Bradley Cooper, a la salida del mismo evento, sacándose fotos con sus fans Foto: Grosby Group

Rami Malek y su novia, la actriz Lucy Boynton que también formó parte de Bohemian Rhapsody, sonrientes en una cita romántica Foto: Grosby Group

Nicky Hilton, hermana de Paris, tomando el subte como cualquier mortal Foto: Grosby Group

Ashton Kutcher y Mila Kunis, disfrutando de un partido de los Lakers Foto: Grosby Group

Zac Efron debuta look platinado en Sundance, donde presentó la biopic sobre Ted Bundy que protagoniza Foto: Grosby Group