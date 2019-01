John Malkovich protagonizará una obra de teatro sobre Harvey Weinstein

El actor interpretará a una figura inspirada en el magnate Fuente: Archivo

"Esta obra puede poner mal a mucha gente", adelantó John Malkovich , quien protagonizará Bitter Wheat (traducción: "trigo amargo"), la flamante puesta teatral del prolífico y prestigioso dramaturgo ganador del Pulitzer, David Mamet, inspirada en el exmagnate de Miramax y The Weinstein Company, Harvey Weinstein .

En la obra, que se estrenará en junio en el West End de Londres, Malkovich interpretará a Barney Gein, la figura que está basada en el productor. Según el actor, Bitter Wheat es una sátira sobre un empresario poderoso que "se comporta muy mal", y que las múltiples denuncias de acoso y abuso que salieron a la luz contra Weinstein fueron el punto de partida del texto escrito por Mamet, quien también será el director de la obra.

"Por supuesto que esto puede poner mal a quienes experimentaron las cosas que el espectáculo va a mostrar y describir, y quizá a muchas personas no les guste. ¿Pero qué puedo hacer? A nivel personal, creo que es una gran pieza de escritura", le manifestó el actor a BBC News.

Desde 2016, Weinstein fue denunciado por acoso, abuso sexual y violación por más de un centenar de mujeres, como las actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Rose McGowan. Las investigaciones del diario The New York Times y la revista New Yorker - destacadas con el Pulitzer - revelaron que el productor usó su poder y dinero para abusar de mujeres y, en la mayoría de los casos, silenciarlas con total impunidad.

Actualmente, el productor, desterrado definitivamente de la industria del cine, enfrenta cargos de abuso y acoso sexual en la ciudad de Los Ángeles y en Londres.