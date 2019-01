Céline Dion les respondió a quienes critican su delgadez

La cantante canadiense dio una entrevista luego de su presencia en la Semana de la Moda de París y también habló sobre el hombre que la acompaña. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Celine Dion

30 de enero de 2019

Hubo varios motivos por los que Céline Dion no paró de llamar la atención en la Semana de la Moda de París: sus looks que la convierten en un ícono de la moda, su atractivo acompañante y su delgadez.

Mientras que algunos se preguntan quién es Pepe Muñoz, el bailarín e ilustrador español que desde 2017 va del brazo de la cantante a todos lados, otros critican el aspecto físico de la artista. Dion aprovechó los últimos días para darles respuestas a todos en una entrevista con el podcast The Dan Wootton Interview.

"Hago esto por mí. Quiero sentirme fuerte, bella, femenina y sexy", dijo sobre sus looks más arriesgados de los últimos años. "Si a mí me gusta, no quiero hablar de eso. Que no se molesten, que no me hagan fotos", agregó en relación a las críticas sobre su peso. "Si les gusta, ahí estaré, y si no, que me dejen en paz", concluyó el tema.

Consultada por el rol de Pepe en su vida, a partir del fallecimiento de su marido René Angélil en 2016, la canadiense se mostró muy molesta: "La prensa decía 'Oh, Dios, René acaba de fallecer y ahora hay otro hombre en su vida'", recordó. "Somos amigos, somos mejores amigos. Claro que nos abrazamos, vamos de la mano y salimos juntos, entonces la gente ve eso." Consultada por cómo se siente ante los rumores aseguró que no le importa porque es "atractivo" y su "mejor amigo". Además dijo que está soltera: "Por cierto, cuando digo que estoy soltera, por favor dejame en paz. Gracias", cerró en tono de chiste.