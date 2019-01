Diógenes de Urquiza junto a Mauricio Macri en la villa olímpica en los pasados juegos de la jueventud. Crédito: Prensa COA

Sólo faltaba la voz oficial. La mirada de Diógenes de Urquiza, flamante encargado de la Agencia de Deporte Nacional (ADN), que reemplaza a la Secretaría de Deportes, a través de un decreto que generó revuelo. El deporte vuelve a estar en el centro de la escena política del presidente Mauricio Macri. A partir de hoy, el decreto de necesidad y urgencia que figura en el Boletín Oficial resuelve la nueva modalidad, con autonomía para administrar fondos y bienes. El dirigente fue claro, en una charla con La Nación: "No vamos a privatizar, es ridículo pensar algo así, el Estado va a estar, como siempre".

De Urquiza reemplazó en octubre del año pasado a Carlos Mac Allister, dedicado a la política provincial en La Pampa. De paso por la Cordillera, en donde recorrió los caminos de la Vuelta de San Juan de ciclismo, defendió el proyecto, cuestionó a los críticos y aseguró que es el mejor camino para el futuro de los deportistas."Estábamos complicados con la generación de recursos, se entorpecía nuestra función. Todo esto es para ordenar las cuentas, para disponer de más dinero y más recursos, con el aporte de los privados y todo desde la misma órbita. Se van a terminar las idas y vueltas", advirtió. Y fue más allá: "Las críticas las atribuyo a que es un año político. Nadie piensa en el deporte, piensa en su propio ombligo. Yo no hago política. Además, la resolución de la Agencia ya estaba avanzada antes de que yo llegara, yo solamente colaboré. Estoy seguro de que va a ser más federal y se va a trabajar en políticas en equipo".

-¿Por qué se llegó a esta situación?

-Necesitamos recursos propios, necesitamos sponsors. Por ejemplo, no se puede poner publicidad en el Cenard por una antigua reglamentación. No se trata de plata nada más. Vamos a conseguir convenios que van a achicar costos, en factores médicos, de lógística, bebidas, indumentaria. Con licitaciones más simples, hay que generar recursos y creatividad, como lanzar una mascota para los Juegos Evita, entre otras cosas.

-¿El presupuesto del Estado va a sufrir algún cambio?

-Esto va a "jerarquizar" el presupuesto. No es solamente dinero, se entorpecía la función. Esto nos permite ordenarnos, tener un presupuesto propio y ejecutarlo en tiempo y forma. Por diversas razones, fijate que el Enard debe tres o cuatro meses a varios deportistas y no es porque no hay plata, hay que hacer todo más simple. Y te aclaro: el Enard va a seguir como siempre. El deporte es dinámico y hay que estar a la altura del crecimiento de los deportistas en todos los ámbitos.

-Sucede que Deportes pasó de Ministerio a Secretaría y ahora, a Agencia. A simple vista, parece un retroceso.

-Son etiquetas, son nombres propios. Hay que leer bien la Ley de Deporte, la 27.202. Leer cada detalle, vas a ver que vamos a estar mejor que antes. Nuestro presupuesto actual es de 991.000.000 de pesos.

-¿Y va a mejorar con esta nueva estructura?

-Necesitamos recursos del ámbito privado. Apuntamos a tener más dinero y mayor poder de acción para los deportistas.

-¿Se va a vender el Cenard?

-Vamos a vender., confunden muebles con inmuebles. Ni antes ni ahora, tenemos la atribución de vender ni comprar ningún inmueble. El Cenard está funcionando como siempre, la idea de la Ciudad es que en tres años nos vayamos a Soldati, pero es una decisión del Presidente. No sé qué puede pasar en el futuro, no me gusta hacer futurología.