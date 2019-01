Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Muy conforme con lo que exhibió River en Mendoza, en el contundente 4 a 0 sobre Godoy Cruz, Marcelo Gallardo expresó con la calma que lo caracteriza su alegría por esta reacción del equipo, que dejó atrás una mala racha de tres derrotas consecutivas y de local.

"En algún momento íbamos a volver, no nos habíamos olvidado de jugar. Había que tener paciencia y nada más. Era un proceso normal y que teníamos que entenderlo. Los chicos que jugaron hoy tuvieron una semana de entrenamiento y no quisimos cargarlos", resumió el Muñeco, luego de obtener la primera victoria oficial del año.

Palabra de DT

Con respecto a Matías Suárez , la nueva incorporación del club, que ingresó y mostró sus condiciones y cerró la goleada con una muy buena jugada individual, Gallardo elogió: "Tiene calidad, categoría y nos va a dar una mano importante. Es buenísimo que haya podido marcar en su debut."

Lo dijo Pratto

El sueño de Suárez

"Estoy muy contento porque el grupo me recibió muy bien. Jugar en River era un sueño y lo pude cumplir a los 30 años. Cuando Marcelo (por Gallardo) me llamó me dolió mucho tomar esta decisión y le pido perdón a la gente de Belgrano por esto. Pero es un sueño. Todavía no había podido hablar con la prensa, así que me disculpo con ellos y ojalá que sea un gran año para ellos también."