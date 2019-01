Quiénes son los mayores perdedores del rock

Losers cuenta las historias de once músicos que vieron cómo otros se llevaban el oro 05:35

Video

Tenían todo para triunfar, pero les pasaron cosas. Historias como la de Pete Best -baterista original de The Beatles que fue expulsado de la banda días antes del estreno del primer disco- y la de Ian Stewart -tecladista escoses fundador de los Rolling Stone-, son las que se reúnen en el libro Losers, de Maxi Poter, que habla sobre once músicos que vieron cómo otros se llevaban la consagración que ellos hubieran podido alcanzar.

El periodista cultural visitó el programa Modo Verano, emitido en LN+, y dio detalles de su trabajo. Sobre Best contó que se cree que fueron muchas las razones por las que el músico fue expulsado de la banda, pero la principal es que no logró formar una buena amistad con los otros tres integrantes de The Beatles. El desafortunado baterista terminó trabajando en una panadería.

Pocos saben que The Rolling Stone en un principio tuvo seis integrantes. Según contó Poter, Stewart fue el fundador de la banda, quien reunió a los músicos y financió al grupo hasta que un productor lo hizo echar "por feo". El caso de Stewart fue diferente, ya que permaneció con sus amigos, se transformó en el road manager de la banda y se volvió un referente en el estudio al momento de grabar.

