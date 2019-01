Doncic y su gran repertorio basquetbolístico con apenas 19 años

31 de enero de 2019 • 08:24

Luka Doncic no deja de asombrar y desplegar su talento en la NBA . Ahora le llegó el turno de brillar en el Madison Square Garden , uno de los templos del básquet. Y no defraudó: en su primera temporada en la NBA, el esloveno fue vital en la victoria de su equipo Dallas Mavericks ante New York Knicks (114-90)

El ex jugador del Real Madrid volvió a demostrar que no le tiembla el pulso ni se pone nervioso cuando el reloj lo apura; él siempre dispone de un amplio repertorio de jugadas. Doncic siempre tiene las mejores respuestas cuando las décimas del reloj lo apuran. En la victoria ante los Knicks metió un triplazo sobre la chicharra con una particularidad: lo hizo a una mano.

El jugador de Europa del Este está completando una muy buena primera temporada en la NBA. Con apenas 19 años, se ha convertido en el principal referente de los Dallas Mavericks. Su impacto en el mejor básquet del mundo va de menor a mayor. Incluso algunas estrellas ya se han rendido ante su juego como es el caso de Stephen Curry.

Su gran año de presentación en la NBA no ha pasado inadvertido en Estados Unidos. La gran prueba estuvo en la votación popular para el All-Star que se disputa el 18 de febrero. En el partido que sirve como previa al gran Juego de las Estrellas, Doncic representará a Resto del Mundo y en la vereda de enfrente tendrá a los nacidos en Estados Unidos.

De dos metros de altura, debutó como profesional en 2015 con apenas 16 años y se convirtió en el jugador más joven del Real Madrid. Sus buenas actuaciones lo llevaron al básquetbol más prestigios.