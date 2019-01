El instante en el que una botella plástica vuela cerca de Maradona

No es un buen inicio de temporada para Diego Maradona en tierra mexicana. Anoche, durante la tercera derrota en fila de Dorados de Sinaloa en el torneo de ascenso de México , discutió con hinchas de Atlético Zacatepec, a quienes acusó de arrojarle un botellazo, después de hacer gestos de querer pelear con ellos.

Maradona discutió con plateístas en México - Fuente: YouTube 00:37

"Me tiraron una botella que pasó cerca de mi hombro. No puedo creer que un energúmeno pueda agarrar una botella, tirarla a la cabeza e irse sin castigo. Esto va más allá del fútbol, el tipo ése me odia o se peleó con la esposa antes de venir a la cancha cualquiera de las dos. Hago un llamado a las autoridades para no sufrir otro incidente como éste", sostuvo Diego en conferencia de prensa. Y agregó: "Tendrían que replantearse estas cosas las autoridades. A mi me tiraron con una botella. Me pasó por al lado, porque si me pega en la cabeza me mata. Si la Federación no toma una buena decisión podemos llegar a sufrir otro incidente como el que pasó".

Además del incidente sufrido, Maradona también enfocó su mira y le apuntó a la FIFA: "Le dije a Gianni Infantino (presidente de la entidad) que renunciaba a ser el capitán del equipo de leyendas porque desde que se fue Joseph Blatter y Julio Grondona no ha cambiado nada en la FIFA. A los jugadores como Marco Van Basten, Ruud Gullit y a mí nos tenían en una habitación como perritos, una falta de respeto total. Ahora sí voy a empezar a decir las cosas que sé de la FIFA nueva", disparó con dureza.

Por último, el campeón del mundo en México 86 invitó a pelear al croata Zvonimir Boban, Secretario General Adjunto de la FIFA, por un supuesto malentendido que los involucró hace unos meses.

"Le quiero decir a Boban, que es parte de la FIFA y acepta estas cosas, que si se quiere hacer el guapo vamos a un cuadrilátero. Que no se haga el enojado. Lo peor es que es mandado por Infantino. No soy un chico de 20 años, tengo 58 y me duelen estas cosas, porque creía en la gente, ahora ya no confío más", concluyó.

