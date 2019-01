Aníbal Pachano sobre Carlos Perciavalle: "Me parece un desubicado"

El actor y bailarín reaccionó así luego de que el uruguayo dijera que Antonio Gasalla tiene cáncer, información que no dio el humorista de manera pública Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Mendoza

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 31 de enero de 2019 • 10:30

Carlos Perciavalle habló sobre Antonio Gasalla y sus declaraciones causaron polémica y, en particular, el enojo de Aníbal Pachano . "Antonio no está bien de salud (...) Tiene cáncer en los tobillos, en las rodillas. Hoy, el cáncer es tratable. No curable (...) Será el karma que tiene, tiene que reírse un poco más", había dicho el uruguayo desde un móvil en Punta del Este para Todas las Tardes, ante la cara de sorpresa de su conductora Maju Lozano y el panelista Lío Pecoraro.

Más tarde, en comunicación telefónica con ese ciclo, Gasalla respondió: "Que Carlos Perciavalle diga lo que quiera". Luego la comunicación se cortó y la producción no se pudo comunicar con él para que extienda su descargo sobre los dichos del uruguayo.

Por su parte, Pachano, invitado a Bendita, el ciclo que hace un resumen de las notas de varios medios, criticó los dichos de Perciavalle luego del informe sobre esa particular entrevista: "Lo dice con una maldad que se le ve a la vista. Está envidioso por el éxito teatral, envidioso por lo que le pasa toda la vida a Antonio Gasalla".

Pachano agregó: "Todas las personas que tenemos cáncer, tomamos la decisión de decirlo o no. Me parece que [Perciavalle] está muy desubicado, está tan gagá (...) Como me pasó a mí cuando contaron que yo tenía HIV... Si vos no querés contarlo [que se padece una enfermedad], no te tienen que obligar a decir algo que no querés, porque una enfermedad es una cosa privada".

Además, explicó: "Seguramente Antonio tiene mucha más capacidad para reírse, para abrazar la vida, cosa que dudo que tenga Perciavalle. Y te lo dice una persona que tiene cáncer, no solamente en el pulmón, sino en la cabeza, metástasis en el cerebro. Sos un desubicado, pero de primera linea", dijo.

Recordemos que en 2010 se dio una gran polémica cuando en "Bailando por un sueño", en medio de una discusión a cámara entre Pachano y Graciela Alfano, la actriz afirmó que él tenía HIV. Hasta ese momento la enfermedad del actor y coreógrafo no era de conocimiento público. Más tarde, invitado al programa de Mirtha Legrand, Pachano dijo que Alfano le pidió perdón, sin embargo, expresó: "Romper los códigos del corazón es lamentable. No te va a alcanzar la vida para que te perdonen. Si no lo declaré antes era simplemente por mi hija y mi ex mujer, por mi mamá y por mi papá".