MADRID (AFP).- En medio de la crisis política que vive Venezuela, con el desconocimiento del mandatario Nicolás Maduro por parte de varios miembros de la comunidad internacional y la jura del opositor Juan Guaidó como presidente "encargado", periodistas de varias nacionalidades fueron detenido por las autoridades del chavismo.

Dos periodistas franceses, cuatro miembros de un equipo de la agencia española EFE, y dos chilenos que viajaron a cubrir lo que ocurría en Venezuela fueron arrestados en las últimas horas. Los sudamericanos ayer fueron deportados.

Los detenidos de la agencia EFE son la camarógrafa colombiana Mauren Barriga, el reportero español Gonzalo Domínguez y el fotógrafo colombiano Leonardo Muñoz, además de un conductor venezolano, José Salas.

A ellos se suman dos periodistas franceses, Pierre Caillé y Baptiste des Monstiers, detenidos el martes cuando grababan imágenes en los alrededores del palacio presidencial de Miraflores.

Allí también fueron detenidos dos reporteros del canal público chileno TVN, Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, que fueron deportados por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro después de 14 horas de detención.

La reacción de España

Hoy, el gobierno de España exigió la "inmediata puesta en libertad" de los cuatro trabajadores de prensa y pidió "nuevamente a las autoridades venezolanas el respeto del Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, de las que la libertad de prensa es un elemento central", indicó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores. "El gobierno de España rechaza enérgicamente la detención en Caracas de cuatro miembros de un equipo de la agencia por efectivos del SEBIN", agregó.

Desde EFE, el director José Manuel Sanz habló con radio Mitre y dijo: "No tenemos noticias. Siguen detenidos. No es cierto que desempeñaban su trabajo de forma ilegal. Presentaron sus credenciales, en el aeropuerto fueron registrados e interrogados, se les autorizó entrar y estaba claro el propósito, por lo que no se puede alegar que hayan intentado entrar de forma subrepticia o esquivar la reglamentación".

Asimismo, advirtió que "las autoridades, en un momento de confusión y gravísima crisis, están nerviosas y no agradecen la presencia de los medios internacionales pero es un error pensar que silenciar a los medios puede ayudar a solucionar los problemas de Venezuela".

"Nuestro objetivo es ser testigos de lo que pasa, contar de una lado y del otro la realidad. Hay mucha gente pasándola mal", indicó Sanz.

Por su parte, Francia reclamó a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores que pongan en libertad a sus compatriotas. "Exigimos su liberación y estamos haciendo todo lo posible para obtenerla en el plazo más breve", declaró a la prensa la portavoz Agnes von der Muhll.

La Unión Europea también se pronunció sobre las detenciones y exigió la liberación de todos los periodistas detenidos sin motivos.

