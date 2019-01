Neymar llega a Barcelona para realizarse estudios médicos, tras sufrir una lesión que lo dejará fuera de las canchas por varias semanas Fuente: LA NACION - Crédito: Twitter

Neymar se enojó con los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto de Barcelona, cuando le consultaron por su antiguo club, el Barcelona. El delantero viajó a la ciudad española para realizarse estudios médicos tras sufrir una fractura del quinto metatarso. Entonces allí, los periodistas le preguntaron si extrañaba el Barca y si era cierto que estaba llamando al club para volver, a lo que Ney respondió con un exabrupto.

"No me toque los cojones (huevos)", dijo ante la pregunta de su presunto llamado al club de Messi. "¿Pero te gustaría volver Neymar o no?", le pregunta un periodista ante el insulto recibido. La respuesta refleja abiertamente los nervios del astro brasileño, que no atraviesa su mejor momento.

Vestido completamente de amarillo, como si fuese un Minion, la figura de la selección de Brasil se trasladó en el aeropuerto con dificultad: estaba con muletas y sin apoyar el pie derecho. Después de la lesión que sufrió en el partido de la Copa de Francia ante el Racing de Estrasburgo, el 23 de enero, se realizó una rigurosa evaluación médica entre los especialistas del PSG y la selección brasileña en la que determinaron no someterlo a una intervención quirúrgica tras obtener la asesoría de "conocidos expertos mundiales" el martes pasado. Su viaje a Barcelona podría tratarte de un tratamiento con factores de crecimiento que el delantero podría hacerse con el doctor Cugat.

Neymar, estará 10 semanas apartado de los terrenos de juego en esta oportunidad. El año pasado esa misma lesión lo alejó por 11 semanas y se perdió los octavos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, que acabó eliminando al PSG.