Por qué Laurita Fernández no conducirá los premios Estrella de Mar

Luego de varias idas y vueltas, la protagonista de Sugar sólo asistirá como invitada a la entrega, el próximo 11 de febrero Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 31 de enero de 2019 • 18:00

La próxima edición de la entrega de los Premios Estrella de Mar , que se realiza cada año en la ciudad de Mar del Plata para reconocer a los mejores espectáculos de la temporada, se llevará a cabo el lunes 11 de febrero en el Hotel Sheraton de esa ciudad. Justo una semana antes, el 4 de febrero, se darán a conocer los nominados definitivos de las más de 250 obras presentadas para las 30 ternas distintas que se premian; hasta entonces, ningún artista puede especular ni confirmar su presencia en la ceremonia.

Pero una de las presencias que ya estaba casi asegurada era la de la actriz y bailarina Laurita Fernández como anfitriona de la ceremonia. Finalmente eso no sucederá: la misma protagonista de la obra Sugar, que viene posicionada en el primer puesto de ventas de esta temporada en la Costa Atlántica, acaba de comunicar a través de sus redes sociales que no será la conductora. "Gracias a todos por sus mensajes y GRACIAS en especial a los organizadores de los Estrella de Mar por confiar en mi. Les cuento que me he bajado de la conducción del evento, para ir con el elenco de Sugar a disfrutar de la noche con todos mis compañeros", escribió la pareja de Nicolás Cabré.

Desde la organización, confirmaron a LA NACION que la conducción estará a cargo de una dupla local: Yamila Pecoraio y Julián La Bruna, dos caras muy conocidas para los marplatenses.

Yamila Pecorario es la conductora de los Premios Estrella de Mar 2019 Crédito: Twitter

Julián La Bruna coconducirá la edición de los premios del 2019 Crédito: Twitter

Pecoraio, pamepana y fonoaudióloga, es la figura principal del Canal 10 de Mar del Plata. Conduce actualmente Telediario, el noticiero de esa ciudad y es locutora nacional. La Bruna, es actor egresado del Conservatorio Nacional de Arte Dramático y trabaja también como conductor, locutor y comediante. Por esto último, justamente, se ha destacado por su participación en el show Fátima Superstar, que le valió e l premio Estrella de Mar 2018 a mejor labor humorística. Esta temporada formó parte del programa AcercArte, que organiza el Gobierno de la provincia de Buenos Aires todos los años, con su show de stand- up.

En diálogo con LA NACION, el representante de Fernández, Mauricio Catarain, afirmó: "Laurita Fernández estaba encantada con la posibilidad de conducir la entrega de los premios Estrella de Mar, pero declinó la oferta porque prefiere estar presente con sus compañeros y amigos de elenco durante la ceremonia".

Catarain también comunicó que la protagonista de Sugar estaba a la espera de la definición de la fecha en que se celebraría la ceremonia para dar el sí definitivo. De este modo, negó que su decisión dependiera de la definición de Angel de Brito como coconductor, que se perfilaba como su posible acompañante luego de que condujeran juntos la presentación de la temporada marplatense en el Teatro Colón, el 21 de noviembre pasado.

Fernández y el equipo de Sugar tienen contrato firmado para continuar con las funciones hasta principios de marzo en Mar del Plata, y aún no está definido como seguirán una vez concluida la temporada veraniega.

Informe: Ivanna Zanella y Pablo Montagna