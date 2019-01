El fundador de Pink Floyd demostró su disconformidad con la idea de que el popular festival se celebre en Israel Fuente: Archivo

Ante la decisión de celebrar la próxima edición del reconocido concurso musical Eurovisión en Israel, Roger Waters y un grupo de artistas británicos instaron a la cadena BBC a que boicotee el certamen y no presente concursante en la competencia que se desarrollará en mayo, en Tel Aviv.

En la carta enviada al gigante de comunicación y entretenimiento figuran nombres como los del cineasta Ken Loach, la diseñadora Vivienne Westwood, Mike Leigh y el fundador de Pink Floyd , uno de los más fervientes activistas de la causa palestina.

"Por mucho que sea un entretenimiento ligero, no está exento de consideraciones ligadas a los derechos humanos y no podemos ignorar la violación sistemática de los derechos de los palestinos", se puede leer en el documento que ha publicado el diario The Guardian.

En el texto destacan que es positivo que no se realice en Jerusalén un festival tan popular como Eurovisión, ya que esa es una de las ciudades donde más conflicto ha habido entre las dos naciones. "Esto no contribuye en nada a la protección de los palestinos contra el robo de tierras, las expulsiones, los fusilamientos y los golpes de las fuerzas de seguridad israelíes", reza el comunicado.

El tema musical que representará al Reino Unido en el certamen deberá ser seleccionado el 8 de febrero durante un programa que se emitirá en la televisión pública. Para los firmantes, se trata de un "honor dudoso": Cuando la discriminación y la exclusión están tan profundamente ancladas, la voluntad de Eurovisión 2019 de celebrar la diversidad y la inclusión suena hueca".

BBC descarta el boicot en cualquier forma. "El festival de la canción de Eurovisión no es un evento político", han dicho desde la cadena a la agencia AFP. "La competencia siempre respaldó los valores de amistad, inclusión, tolerancia y diversidad, y pensamos que no sería apropiado utilizar la participación de la BBC con fines políticos".

Detrás de la presión del boicot también se encuentran más de 20 asociaciones pertenecientes al colectivo LGBT y la la organización BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), que se fundó en el 2005 con Waters como uno de sus representantes más activos.

El interprete, de 74 años, ha salido al cruce en más de una ocasión para tratar de visibilizar lo que sucede en la Franja de Gaza. El año pasado Waters demostró su alegría ante la suspensión del partido amistoso que iba a celebrarse en Jerusalén entre la selección Argentina e Israel. A través de Twitter, el ex Pink Floyd escribió: "¡Feliz! Amor a todos nuestros hermanos y hermanas en Argentina. Este podría ser el punto de inflexión".

Hace dos años, en tanto, se vio envuelto en una discusión con la banda Radiohead, a la que instó en reiteradas oportunidades a cancelar el concierto que tenían pautado en Israel, como parte de su gira mundial. El pedido se volvió mediático y termino con un cruce de palabras muy poco amistoso entre el vocalista Thom Yorke y Waters.