Diego Reinhold se enojó en un móvil con el ciclo Flor de verano, que conduce Flor de la V , luego de unas preguntas que le hizo uno de los panelistas sobre las discusiones que tuvo con el jurado del "Bailando", cuando participó en 2014 en el programa de Marcelo Tinelli.

"Cuando estuviste en el Bailando fue un año polémico para vos, estabas muy en el ojo de la tormenta. Te peleaste con todo el mundo. Te peleaste con Nacha Guevara y con Ángel De Brito", le comentó "Pampito" Perello. Ante esto, el humorista le preguntó: "¿Por qué polémico? ¿Con Ángel? No entiendo". El panelista le respondió: "Sí, con Ángel de Brito y con Nacha Guevara te peleaste. ¿O yo estoy loco?".

Sorprendido, Reinhold le aseguró: " Con Nacha nada más. No entiendo por qué me decís con Ángel. ¿Cuál fue la pelea con Ángel?". Perello le contestó: "La producción acaba de encontrar el cruce que tuviste con Ángel de Brito. Había sido porque no le divertían tanto tus monólogos".

Reinhold, ya enojado, se levantó y se retiró del móvil. A los segundos volvió y dijo:."Gasté 400 pesos de nafta y peaje para venir hasta acá. Así que no, chicos, ya está. Vine acá para que me traten bien".

Flor de la V salió al cruce y dijo: "¿No le pagan el peaje, chicos? Tres empanadas para dos personas. Pedile el CBU y mandale un giro con la plata, Pampito".