El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, saluda a sus partidarios cuando llega a la Universidad Central de Venezuela para una conferencia sobre planes económicos para reactivar el país en Caracas, Venezuela, el 31 de enero. Fuente: AP - Crédito: Fernando Llano

31 de enero de 2019 • 14:53

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dio un nuevo discurso esta tarde y anunció que el sábado se hará "la marcha más grande en la historia del país".

"No podemos esperar hasta que se termine la usurpación y se hagan elecciones. No no dejaremos de manifestar hasta que el usurpador se vaya", dijo en referencia al presidente chavista Nicolás Maduro.

"Justo aquí no hay un líder mesiánico sino un gran equipo dispuesto a trabajar para que la relación del ciudadano venezolano con el Estado deje de ser de terror, de miedo y de subsidio", dijo el líder opositor en la Universidad Central de Caracas.

Guaidó también presentó su Plan País y enumeró cuáles serán las prioridades para salir de la crisis: "Es urgente empezar a brindar los servicios básicos a los venezolanos y darles la libertad necesaria para salir a la calle con tranquilidad".

En medio del discurso, el autoproclamado presidente denunció que agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES) fueron a su casa y preguntaron por su esposa Fabiana Rosales.

"En este momento el FAES llega a mi casa donde está mi bebé de apenas 20 meses. Voy allá. Les hago responsables de lo que pueda suceder a mi familia. Invito al cuerpo diplomático y a nuestros diputados a que nos acompañen", dijo.

Por último anunció que países europeos empezaran a brindar asistencia médica y de alimentos para empezar a salir de la crisis.

"Es por eso que será esencial reinsertar a Venezuela en el mundo. Tenemos que agradecer a todos los presidentes que nos apoyan", dijo, y convocó a todos los ciudadanos del mundo a marchar el sábado.