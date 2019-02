La Justicia de Chubut no le cede un caso a Bonadio

Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Sánchez

Rechazó enviar al fuero federal la causa sobre viviendas que involucra a De Vido

RAWSON.- La Justicia de Chubut rechazó el pedido del juez federal Claudio Bonadio para que se investiguen en esta provincia presuntos ilícitos en torno a la construcción de viviendas con fondos federales. La decisión fue tomada por el juez de Garantías de Chubut, Sergio Piñeda, quien avaló los argumentos del fiscal general de Rawson, Fernando Rivarola.

Bonadio pidió investigar el año pasado supuestos sobreprecios en el marco de dos programas de viviendas federales de 2004 y 2005.

Ahora será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deberá resolver cuál es la jurisdicción que se hará cargo de la investigación del presunto ilícito que involucra a funcionarios kirchneristas.

La denuncia fue realizada en 2006 por el abogado Ricardo Moner Sans. La investigación de Bonadio apuntó al Programa Federal de Construcción de Viviendas, de 2004 y el Programa Plurianual de Construcción de Viviendas, de 2005. La causa está caratulada: "De Vido, Julio Miguel y otros sobre delito de acción pública".

La investigación de Bonadio se inició en agosto del año 2007 por la presunta existencia de sobreprecios e irregularidades en la adjudicación de licitaciones para la construcción de viviendas mediante acuerdos del gobierno kirchnerista y las provincias de Corrientes, Chubut, Río Negro y Buenos Aires, entre otras. Las obras estaban a cargo de las empresas Gotti Hermanos, Costilla y Austral Construcciones, de Lázaro Báez.

En agosto del año pasado, Bonadio entendió que las investigaciones debían ser encaradas por los juzgados provinciales. En el caso de Chubut, el pedido del magistrado federal ingresó a la Fiscalía de Rawson. Rivarola se expidió asegurando que no había conductas que constituyan delitos y el juez de garantías Sergio Piñeda le dio la razón.

Rivarola basó su argumentación en que del material remitido no surge que exista una investigación previa que permita identificar los hechos que se investigan y den lugar a la comisión del ilícito.

Agregó el fiscal que "los elementos aportados por el denunciante no permite dilucidar el verdadero alcance delictivo" y que "corresponde al juez que previno (Bonadio) profundizar la investigación para dar más precisión a los sucesos".

También Rivarola se basó en un informe que, a pedido de la Fiscalía de Rawson, realizó el Instituto Provincial de la Vivienda del Chubut.

El informe indica que "las empresas contratistas que llevaron a cabo las obras en cada convenio particular suscripto en los programas federales, en particular Gotti, Austral Construcciones y Juan Felipe Gancedo SA, no han resultado contratistas de ese instituto provincial".