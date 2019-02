Crédito: Patricio Pidal/AFV

El politólogo plantea que Macri "tiene chances" de ser reelegido, a pesar de que si fuera evaluado según los parámetros que Cambiemos se fijó podría considerarse "un fracaso"

Alan Soria Guadalupe SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 1 de febrero de 2019

Andrés Malamud cree que el gobierno de Mauricio Macri está frente a una paradoja: según los objetivos que se impuso la propia alianza Cambiemos al llegar a la Casa Rosada, su gobierno fracasó; pero al mismo tiempo mantiene sólida la adhesión de una parte importante del electorado que podría darle la reelección, garantizando además que un gobierno no peronista termine su primer mandato sin sobresaltos institucionales graves.

En una entrevista con LA NACION, el politólogo e investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa analiza la coyuntura actual y advierte sobre el ascenso de los discursos extremistas que promueven la mano dura o las medidas contra la migración, que "seguramente" tendrán lugar durante la campaña de este año. Sin embargo, cree que puede haber lugar en la Argentina para la unción de una figura como Jair Bolsonaro "solo si la economía explota", algo que considera "extremadamente improbable".

Malamud también analiza las internas dentro del macrismo, entre los que consideran que es necesario abrir el espacio a dirigentes peronistas -que, según el politólogo, se trata de una "rapiña"- y los que apuestan a la consolidación del espacio. "Conviven dos visiones: la que entiende a la alianza como temporaria y la que la considera de largo plazo", dice.

-¿Cree que es posible romper con la polarización?

-Es posible romper con la polarización, entendida como extremismo, pero no con la bipolaridad, entendida como división en dos campos. El espacio político argentino se estructura alrededor del eje peronismo-no peronismo, y cada campo puede moderarse o extremarse. En este momento el elemento polarizador es Cristina, que divide el campo peronista y lo arrastra a un extremo emocional, no ideológico.

-¿Cómo evalúa la situación actual del peronismo? ¿Cree posible la unificación con Unidad Ciudadana?

-Es posible si Cristina se baja y unge un candidato moderado. Con ella o con un kirchnerista duro, no. Quiero subrayar que no promuevo la unidad del peronismo, solo analizo sus posibilidades.

-¿Considera que el nivel de extremismos que surgieron en campañas en el extranjero puede darse en la Argentina?

-En el discurso mano dura, antiinmigración, seguramente; en el éxito electoral de un candidato de ruptura, tipo Bolsonaro o Trump, muy difícilmente.

-¿Cree que Patricia Bullrich es una referente de ese discurso?

-Referente de un discurso duro en seguridad, sí; extremista en el sentido antidemocrático, no.

-¿Hay lugar en la Argentina para un Bolsonaro?

-Solo si la economía explota.

-¿A qué se refiere?

-A otra disparada del dólar que arrastre al sistema bancario. Lo veo en extremo improbable.

-¿Cree que las PASO son útiles?

-Son útiles como filtro y como soldador, no para seleccionar candidatos. Como filtro, porque en 2007, antes de las PASO, hubo 14 candidatos presidenciales, y en 2015, solo 6: esto aumenta la transparencia, reduce los costos de campaña y simplifica la vida del elector. Las PASO también sirven como soldador cuando los partidos las usan para sellar alianzas, como hicieron para formar Cambiemos (Pro-UCR-CC) y UNA (Massa-De la Sota) en 2015. Para seleccionar candidatos, en cambio, son menos usadas: muchos dirigentes prefieren romper su partido e ir por afuera antes que desafiar a la conducción, y algunas conducciones, como la de Cambiemos, tampoco favorecen la competencia interna.

-¿Cómo evalúa la gestión de Cambiemos?

-Hay tres maneras de evaluarla. Con los parámetros que ellos mismos establecieron, es un fracaso: la inflación y la pobreza habrán aumentado al cabo de cuatro años. Con los parámetros del electorado, la cosa es más alentadora: Cambiemos sigue encabezando la mayoría de las encuestas y tiene chances de reelección. Con los parámetros de la historia, si Macri termina su mandato el 10 de diciembre, habrá roto una maldición de 90 años: que ningún presidente que no sea peronista ni militar puede culminar un período constitucional.

-Hay un sector del oficialismo que promueve la apertura de Cambiemos hacia otros partidos. ¿Está de acuerdo con ese postulado o considera que el macrismo debe centrarse en lograr mayor cohesión con los partidos de la coalición?

-Entiendo que no promueven la apertura hacia otros partidos, sino la rapiña de dirigentes de otros partidos. Me parece una estrategia desinstitucionalizadora que, independientemente de mi valoración, es antitética con los objetivos que Cambiemos proponía.

-Si esa rapiña es contraria a los objetivos de la coalición, ¿por qué cree que sectores de Cambiemos la promueven?

-En Cambiemos conviven dos visiones: la que entiende la alianza como temporaria y la que la considera de largo plazo. Los que sostienen la primera visión preparan aterrizajes y planes de contingencia; los que sostienen la segunda prefieren consolidar lo construido.

-¿Macri tiene chances de ser reelegido?

-Según la Constitución, tiene derecho; según las encuestas, tiene chance.

-Pese a los casos de corrupción, Cristina Kirchner aún conserva un alto nivel de adhesión. ¿Cómo se explica el comportamiento de la sociedad?

-Tanto la corrupción como el desempeño económico tienen un límite en la motivación del voto: el de la tribu. Así como uno no cambia de equipo de fútbol cuando el suyo juega mal y se va a la B, así las personas no cambian fácilmente sus identidades colectivas cuando enfrentan a una tribu rival.

-En 2018 se impusieron en la agenda cuestiones sociales como la despenalización del aborto y los derechos de las mujeres. ¿Cree que estos temas serán centrales en la campaña?

-La despenalización del aborto, no. Los candidatos serán confrontados con la cuestión, pero, al ser transversal y cortar por el medio al electorado y a los partidos grandes, no ordenará el voto ni las campañas. El protagonismo de las mujeres sí estará presente, aunque todavía no sabemos si beneficiará a los que lo promuevan o gatillará una reacción conservadora.

-¿En qué consistiría la reacción conservadora? ¿Realmente la ve posible en este contexto?

-Sí. Los evangélicos ya participan en el gobierno de los tres países más grandes del continente (Estados Unidos, Brasil y México), y todo indica que en la Argentina están sumando fuerzas en dos etapas: primero en alianza con el catolicismo, después comiéndole la base.

-¿Hay algún partido que haya capitalizado esos reclamos?

-Quizás el radicalismo porteño, el único de los grandes que se expresó institucionalmente a favor de la legalización del aborto.