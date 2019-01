Noel Barrionuevo reflexionó sobre el presente y el futuro del deporte argentino

Gastón Saiz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 31 de enero de 2019 • 17:09

Son momentos muy delicados para el deporte argentino, de extrema sensibilidad. Sucede que la política, la economía y los intereses personales envolvieron de lleno la medida que se publicó el último martes en el Boletín Oficial: la extinción de la Secretaría de Deportes, reconvertida ahora en la Agencia de Deporte Nacional.

Ayer mismo, distintos deportistas salieron a dar su opinión en las redes sociales sobre el decreto que firmó el presidente Mauricio Macri. Mientras que algunos tomaron una postura muy crítica, otros decidieron en cambio replicar el mismo mensaje publicado por el equipo de la agencia que se presentó en sociedad y que será manejada por Diógenes de Urquiza, actual secretario del área.

Entre los que apoyaron a las actuales autoridades aparece Noel Barrionuevo, una de las caras más reconocidas de las Leonas, que asegura haberla pasado muy mal después de publicar un tuit que decía: "La creación de la Agencia es positiva para el deporte y un salto de calidad para los deportistas. Ahora va a ser más rápido el cobro de becas y subsidios y, por primera vez, las provincias van a poder participar de estas decisiones!".

"Nunca imaginé semejante repercusión", asegura a LA NACION la defensora especialista en córners cortos, que no se arrepiente de haber dado a conocer su postura en las redes, pero sí quiere explicar los motivos de una argumentación pública que le trajo más de un choque con colegas, incluso del hockey sobre césped, como Facundo Callioni, campeón olímpico en Río 2016.

-¿Cuál fue el objetivo original de ese tuit en donde defendés la idea de la Agencia?

-La semana pasada nos reunimos con deportistas en el Cenard para charlar junto con Diógenes de Urquiza y el staff. Ahí, el secretario de Deporte nos contó acerca de la creación de esta Agencia: la idea es tener más autonomía y poder brindarle al deportista más posibilidades y respuestas rápidas que antes nunca llegaban. El deporte es ágil, siempre se presentan diferentes situaciones en todas las disciplinas, y a mí el tema me pareció interesante.

-¿Quién redactó ese texto de tu tuit? ¿Nació del "Foro de Atletas" en el que se elaboran distintos proyectos?

-Ese texto se armó para apoyar la idea, por eso es que hay varios tuits iguales o parecidos. Nadie nos exigió subir algún texto ni nada por el estilo. Fue un texto en el que se dio apoyo a la idea que a mí, como comenté antes, me explicaron en la reunión. Solamente eso.

-¿Qué viviste a partir de la publicación de ese mensaje?

-Fue todo muy triste. Entiendo que la gente pueda desconocer lo que vive un deportista amateur en la Argentina. Parece que cuando uno gana títulos o medallas es Dios y nadie sabe lo que uno atraviesa en el día a día para lograr todos esos objetivos. Y cuando uno intenta dar una idea para apoyar sola y exclusivamente al deporte argentino, lo matan. Pero yo estoy muy tranquila; sé quién soy. Y lo único que quiero es que el deporte en Argentina crezca y tengamos más chicos y chicas practicando deporte en el país. Es muy fácil escribir atrás de un teléfono o una computadora. Es difícil que la gente que no vive la realidad del deporte argentino entienda a veces las cosas. Me pronuncié porque estoy dentro de este ámbito y conozco la realidad.

-¿Realmente creés que la Agencia es la solución?

-No sé si es la solución a esta problemática deportiva que vivimos en el país. No tengo la bola de cristal y no sé lo que sucederá. Ojalá que sea positivo y que el deporte en general en el país crezca y estemos mejor. Espero que se pueda crear un Ministerio de Deporte, que tenga su presupuesto, que se logre destinar todo lo necesario a cada disciplina, que haya más chicos haciendo deportes en los barrios y que en todas las escuelas haya educación orientada a la actividad deportiva. Eso sería algo ideal; como deportista me encantaría que eso sucediera y hoy no ocurre. Pero la Secretaría pasó a ser una Subsecretaría y, así, cada día estábamos peor. Es decir, con becas de deportistas sin poder cobrar, clubes sin posibilidades de generar presupuestos, etcétera. Millones de cosas que el que está del otro lado quizás no tenga por qué saberlo. Ojalá que esta Agencia abra puertas para todos y que el deporte en este país sea tan importante como cualquier otro ministerio.

-¿Tu tuit refleja también la opinión del resto de las Leonas o las opiniones están divididas? ¿Sabés cuál es la postura dominante en el plantel?

-No, sinceramente no pude hablar mucho con las chicas porque están en plena competencia, con el arranque de la Pro League. Están enfocadas en ese torneo, como debe ser en este primer semestre.

-¿Cómo está tu situación hoy respecto de las becas? ¿La estás cobrando en tiempo y forma?

-El Enard siempre está al día. Pero generalmente Secretaría acarrea problemas de presupuesto, lo que provoca que las becas no se reciban a tiempo y lleve meses de atraso. En mi caso, son cuatro.

-En los últimos años hubo una continua reducción anual del presupuesto para el deporte. Se vienen los Panamericanos de Lima 2019, ¿creés que ya se sentirá esa merma de apoyo en este certamen?

-Me da mucha tristeza que no haya el presupuesto que el deporte necesita para desarrollarse en todo el país. Ojalá que en Lima nos vaya bien.

-Desde 2007 defendés a la selección mayor y el Enard se creó durante tu carrera con las Leonas. ¿Qué te pareció globalmente el funcionamiento de este ente nacional de alto rendimiento?

-Me parece que el deporte en general creció muchísimo con la creación del Enard.

-¿Qué opinás sobre un posible traslado del Cenard?

-Yo no estoy a favor de que se traslade el Cenard a ninguna parte. Sí creo que debe seguir el Cenard y que se sumen más centros de entrenamientos. No restar.

-¿Cómo está hoy tu situación en las Leonas? ¿Tenés energías para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

-Estoy en un "descanso" entre comillas porque el deportista de alta competencia nunca para. Pero sí, necesitaba un descanso mental un poco más prolongado. Hablé con el entrenador, el Chapa Retegui, y tuvimos una charla muy positiva. Entendió lo que le expresé como jugadora y me dio más descanso. Ojalá tenga energías para Tokio; formar parte de unos Juegos Olímpicos es el sueño de todo deportista. Es algo increíble: viví tres de ellos y fue lo mejor que me tocó experimentar, incluso más allá de lo deportivo.

-¿Qué te queda como conclusión de todo este último episodio del traslado de la Secretaría a la Agencia?

-Es probable que mi mirada sea un tanto egoísta y parcial, pero al final es la mirada de una atleta que está en el deporte hace más de 12 años y que ignora muchas cosas de la política y gestión. Los que me conocen saben que mi postura no tiene ribetes políticos ni ningún interés personal, sino todo lo contrario. Es más bien una mirada a favor del deporte argentino. Equivocada o no, es mi mirada.