Escala la tensión en Cambiemos por la vacante en la Cámara Electoral

Alejandra Lázzaro Crédito: Twitter

La UCR impulsa a Alejandra Lázzaro, que ganó el concurso, pero el macrismo quiere a Gonçalves Figueiredo; Elisa Carrió evitó por ahora mediar en la disputa

Maia Jastreblansky SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 1 de febrero de 2019

Es una discusión de socios a puertas cerradas en la que ninguno afloja. Aunque buscan evitar que el conflicto se vea desde afuera y escale, ni el radicalismo ni Pro quieren ceder con la elección del candidato para ocupar la vacante en la Cámara Nacional Electoral (CNE), un cargo clave para las elecciones de este año. Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica (CC), la tercera pata de Cambiemos, por ahora se mantiene neutral.

La mesa judicial de Pro, tal como anticipó LA NACION, se inclinó por el secretario judicial de la CNE, Hernán Gonçalves Figueiredo. Los hombres que asesoran a Mauricio Macri en los asuntos tribunalicios, ya le elevaron al Presidente el nombre que ellos prefieren para ocupar esa vacante, que deberá definir en materia electoral, además de auditar la recaudación de los partidos en las campañas.

La UCR está en desacuerdo porque prefiere a Alejandra Marcela Lázzaro, cercana a la familia radical, secretaria de la CNE y primera en puntaje en el concurso del Consejo de la Magistratura.

Macristas y radicales están enojados porque no entienden la tesón de su socios. Pero intentan saldar el entuerto antes de que Mauricio Macri firme el pliego que debe enviar al Senado, para evitar que el conflicto se traslade al recinto.

El titular de la UCR y gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, le trasladó su inquietud en los últimos días a Macri y al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

"Creemos que el gobierno nacional tiene que respetar el orden de mérito del Consejo de la Magistratura. Además de incluir la visión de género en la Cámara Electoral", argumentan cerca de Cornejo en la cúpula del radicalismo.

La UCR distingue en Lázzaro la posibilidad de ganar un espacio más de poder. La abogada fue pareja de Hipólito "Polo" Orlandi, hijo de Héctor Orlandi, reconocido militante radical que fue camarista electoral.

Hoy la CNE está integrada por Alberto Dalla Vía -con quien los radicales sienten mayor afinidad política- y Santiago Corcuera, visto desde Cambiemos como más cercano al PJ. La designación de la candidata podría implicar una "mayoría radical" en una cámara que es considerada fundamental para la política.

"No señor, no nos vamos a mover de ahí. Nos asiste la razón y nadie nos ha dicho porque Lázzaro no debe ser", dijo ayer un radical al tanto de la pelea en diálogo con LA NACION.

Con la misma firmeza defienden a Gonçalves Figueiredo en la mesa judicial de Macri, integrada por el ministro de Justicia, Germán Garavano; el consejero de la Magistratura Juan Bautista Mahiques; el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas y el jefe de asesores presidencial, José Torello.

"Lo de los radicales encierra una forma de entender el Poder Judicial como una herramienta política. Nosotros queremos poner a los mejores jueces, no somos ni radicales ni peronistas", señalaron los laderos de Macri.

Confían en Gonçalves Figueiredo porque tratan con él desde que comenzaron a jugar en política y nunca tuvieron ningún entredicho. "La diferencia en el concurso es muy marginal, ambos dieron exámenes brillantes. Gonçalves Figueiredo es idóneo, serio y conocemos cómo trabaja", justificaron en Pro sus inclinaciones por su candidato favorito.

La postura de Lilita

Carrió, por ahora, no quiso terciar en la discusión, aunque ambos bandos se disputan su favor. Los radicales subrayan que la líder de la Coalición Cívica presentó esta semana un proyecto de ley para que haya más mujeres en el Poder Judicial. Desde Pro aseguran haber dialogado con Lilita para tener luz verde con su candidato. Una salida salomónica, aventuran algunos, sería postergar la definición y sostener el statu quo en la CNE. La decisión final la tendrá Macri.

AMIA: piden excluir a Cristina

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) solicitó a las autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) que desista de "impulsar la causa judicial" contra la expresidenta Cristina Kirchner por el memorándum de entendimiento con Irán, promovida por el fiscal Alberto Nisman. "Consideramos que mantener esa querella es perjudicial para la comunidad en general y afecta en particular a la AMIA en su gestión específica", señaló la mutual judía en una carta al presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits.