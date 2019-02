De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 1 de febrero de 2019

Cambio profundo

La extinción de dominio es otra forma de decir que deben devolverse los bienes mal habidos. Es muy buena la intención del DNU, pero por sí sola es apenas una noticia más. Si no cambia la Justicia, si la Corte Suprema no actúa con celeridad, si los honestos vemos cómo día tras día los reincidentes siguen cometiendo graves delitos, los corruptos que "juraron por Dios y por la patria" siguen sueltos o sus procesos de investigación se prolongan a plazos alarmantes, mientras otros políticos se oponen al decreto (...), es poco lo que se podrá avanzar. Deberíamos hacer una compulsa popular para exigir la remoción de los involucrados y los cambios profundos en todo el sistema de seguridad y de Justicia. Y si alguien tiene dudas, lo desafío a que compare nuestra realidad con una extensa lista de países serios y ejemplares.

José Alejandro Castro

Manteros

Desde hace tres domingos, la calle Defensa, entre Independencia y San Juan, está libre de manteros. La mayoría de los que se instalaban ilegalmente desde hace más de doce años, ocupando y degradando el espacio público en el corazón del barrio histórico y ahuyentando a turistas argentinos y extranjeros, han sido legalizados como feriantes y reubicados en Chile entre Defensa y Balcarce, condicionando su actividad comercial a la de artesanías, manualidades, objetos de colección, libros, revistas y discos usados, filatelia, numismática y antigüedades. Aunque tardía, la eficaz gestión de la Dirección de Ferias y Espacio Público del gobierno de la ciudad para hacer cumplir la ley es un avance para el ordenamiento de San Telmo. Es de esperar que las autoridades controlen estrictamente el espacio público recuperado para que no haya nuevas usurpaciones y que juntamente con los vecinos y comerciantes el gobierno de la ciudad elabore un master plan para la puesta en valor de la mayor concentración de anticuarios de Sudamérica y la segunda a nivel mundial, después de París.

Ricardo E. Frías

Criterio diferente

El papa Francisco afirmó, ante una consulta que le hicieron sobre la situación en Venezuela: "Sería una imprudencia pastoral y haría daño ponerse de la parte de uno o de otro". Su respuesta es perfecta y demuestra tener plena conciencia de las consecuencias de sus manifestaciones ante hechos de la vida social y política de los países. Hace pocos días, Gustavo Vera -señalado como vocero político del Papa- compartió en redes sociales el regalo al sindicato de camioneros de camisetas "bendecidas y firmadas" por Francisco. Al parecer, no aplica el mismo criterio para la Argentina, al mostrar su sintonía con el declarado enemigo del presidente Macri Pablo Moyano.

Armando R. Vasini

Calor en el subte

Señor Rodríguez Larreta: lo invito a viajar en un día con sensación térmica de 40 grados en el subte de la línea D y tomarlo en la estación Bulnes, donde no hay un mísero ventilador en los andenes. Y para colmo, después de siete minutos de espera, me tocó un subte sin aire acondicionado.

Silvia E. Aybar

Repavimentación

No salgo de mi asombro al ver equipos trabajando en la repavimentación de la autopista 9 de Julio Sur (Presidente Arturo Frondizi). No hace mucho tiempo la demarcaron en toda su traza, agregándole las tachas reflectantes. Asumo que a costo cero, porque luego todo se va a tirar a la basura. El estado de la autopista era y es extraordinario, salvo en las juntas de dilatación, cuyo material de unión está roto en algunas partes. Emprender semejante gasto inútilmente es tomar por analfabetos a los pobres ciudadanos de Buenos Aires. Me pregunto si para las autoridades responsables, comenzando por el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, no existen otras prioridades. Esto es dilapidar los aportes de los vecinos en un escenario que la ciudad y el país no puede ni debe tolerar. ¿Los hospitales y centros de salud no requieren inversiones? Ya con apreciar lo que se hace con las veredas, que se construyen una y otra vez con baldosas que no existen en casi ninguna ciudad importante del mundo, es suficiente. Baldosas que por su espesor deberían tener una vida útil de varias décadas, pero como están "pegadas" con la mayor parte de arena, al poco tiempo, por la filtración de agua, están sueltas y rotas. ¿ Los trabajos no tienen controles y garantía? ¿Es el ciudadano común el único que advierte los problemas? ¿Los funcionarios públicos no caminan y van siempre en auto que no ven nunca nada? Parece que ciertos dirigentes no viven ni sufren lo que el común de los mortales y siguen creyendo que el país está bárbaro y que pueden disponer de los fondos públicos como se les da la gana. Soy miembro de la Fundación Grameen Argentina (microcréditos para los pobres más pobres) y si supieran el esfuerzo que se requiere para juntar unos escasos fondos para construir una mejor calidad de vida...

Horacio Lomoro

Propinas

Se ha determinado por resolución de la AFIP que se podrá incluir la propina en el consumo de establecimientos gastronómicos cuando se pague con tarjeta de débito o crédito. Indica la autoridad fiscal que el monto de la propina no podrá superar el 15% del monto consumido. Quizá sea bueno preguntarse si para legislar se tiene en cuenta el consenso social que toda ley, por microscópica que sea, requiere. La propina es parte de un intercambio entre el cliente y quien lo atiende. La atención puede ser buena, mala o peor, y el monto de la propina sella este acuerdo tácito. Si esto no se entiende, y comienzan a poner cartelitos "le recordamos que la propina sea un 15% del consumo", se impulsa por un lado la viveza (no la inteligencia) y por el otro lado la rebeldía, dos atributos nuestros muy autóctonos, junto con el mate, la birome y la morocha argentina.

Alberto Gesualdi

Vidal nombró más mujeres que hombres en la Justicia

"Tratándose de la Justicia, el problema no es que sea mujer o varón, sino una persona recta y de una formación sólida" - Verónica Matta

"Esperemos que sea por idoneidad y no por demagogia..." Facundo Ferreiro

"Tiene que ser por concurso y rendir" - Ariel Soruco

