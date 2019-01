El asesor financiero habló sobre las duras palabras que emitió la joven en su contra Fuente: Archivo

"Pasaron un montón de cosas... Hay distintos tipos de abuso: está el físico, el mental, el verbal, el sexual o el psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida", le contó a la revista Caras Anna Chiaria Del Boca, hija de Andrea Del Boca , sobre la relación con su padre, Ricardo Biasotti.

Si bien el asesor financiero, quien no ve a su hija desde hace casi una década, prefiere llamarse a silencio, sí reaccionó ante las fuertes declaraciones de su hija a través de unos mensajes de WhatsApp enviados a Ángel de Brito, conductor del programa de espectáculos Los ángeles de la mañana. "No tengo ningún problema con los medios, pero no es el momento para hablar. Vos sabés cómo es el medio y te imaginás lo que hay detrás de esto. Es todo muy obvio", comenzó Biasotti en su descargo.

Ante la pregunta del conductor de si sentía que las declaraciones de su hija formaban parte de "una campaña orquestada en su contra", el hombre no dudó: "Sí, es lo que hizo esa familia conmigo todo el tiempo. Pero esa nota con esas fotos es obvio que es un lanzamiento marketinero y, para que llame la atención, había que agregarle un condimento. Qué mejor en esta época que vivimos que algo así, en contra del padre", respondió.

Por otro lado, Biasotti adelantó que no brindará ninguna entrevista alusiva en el mediano plazo. "Si salgo a contestar lo único que se logra es alimentar el objetivo de ellos, que es promocionar el reemplazo de Andrea Del Boca", deslizó, en alusión a cómo ve en su hija a la posible sucesora de la diva de las telenovelas. Finalmente, reconoció estar dolido por las palabras de Anna Chiara. "Es muy triste ver a a tu hija por la que luchaste tanto en esta situación", concluyó Biasotti.

Recordemos que hace un tiempo, Biasotti habló de los motivos por los cuales no tiene contacto con su hija: "Existe algo que se llama Síndrome de Alienación Parental. Esto es producto de una actitud que tiene algunos padres, sobre todo las mujeres, en la que consideran que los hijos son una posesión de ellos y de nadie más. Se sienten con el derecho de dejar afuera de esa imagen al otro padre. Esto lamentablemente ha sido probado por varios peritos de la Corte Suprema en este caso. Esto existía".

Las palabras de Anna Chiara

Entre los fragmentos más duros del relato de la joven se destaca uno en el que describe una situación de desprecio por parte de su padre. "Estando en una cena familiar él me miraba con un asco. Yo no entendía por qué. Entonces, él me miró y me dijo: 'Tenés olor a c..., no te quiero al lado mío'. Llegué a casa destrozada. Para él siempre había algo mal. Si tenía el pelo largo parecía una sirvienta, si usaba un par de zapatillas era una pobre, y ser pobre y sirvienta para él era un asco. Me gastaba. Y a los nueve años no quise verlo más", declaró, y desmintió a su padre al aseverar que él nunca quiso comunicarse con ella.