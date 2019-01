Diego Luna interpretó a una mujer trans y desató una fuerte polémica

El mexicano personificó a una alemana en la película Berlín, te amo Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

La tercera parte de la antología denominada Las ciudades del amor, creada por Emmanuel Benbihy, se estrenará con una ineludible polémica. Berlín, te amo, sucesora de Paris, je t'aime y New York, I Love You, comparte la misma estructura de sus predecesoras, al contar historias a través de diferentes episodios dirigidos por cineastas y actores de lo más diversos. Uno de esos segmentos, protagonizado por Diego Luna , fue el que disparó la controversia.

En el primer adelanto del film - de cuyo elenco también forman parte Keira Knightley, Helen Mirren y Mickey Rourke, entre otras figuras - se lo puede ver al actor mexicano interpretando a una mujer trans. Esa decisión artística fue inmediatamente criticada por Out Magazine, publicación destinada a la audiencia LGBT, que se mostró muy ofendida al observar a un actor cisgénero interpretando a una mujer transgénero.

Diego Luna en Berlín, te amo - Fuente: YouTube 02:33

Recordemos que un caso similar vivió Scarlet Johansson. La actriz iba a interpretar a un hombre trans en la biopic de Rupert Sanders, Rub and Tug, pero decidió "bajarse" del proyecto por las críticas recibidas, que la llevaron a reflexionar. "A la luz de los recientes cuestionamientos éticos planteados en torno a mi selección como Dante 'Tex' Gill, he decidido retirar respetuosamente mi participación en el proyecto", explicó Johansson, precisamente a la revista Out.

"Nuestra comprensión cultural de las personas transgénero continúa avanzando, y he aprendido mucho de la comunidad desde que hice mi primera declaración sobre mi casting. Me di cuenta de que estaba siendo insensible. Tengo una gran admiración y amor por la comunidad trans y estoy agradecida de que la discusión sobre la inclusión en Hollywood continúe", explicaba la actriz.

Diego Luna en la tercera entrega de la antología de las Ciudades del amor Fuente: Archivo

A diferencia de Johansson, el actor de Narcos: México todavía no se pronunció respecto a su cuestionada participación en esta película romántica que se estrenará en los Estados Unidos el 8 de febrero.