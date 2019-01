Al plantel de Argentino de Merlo lo espera el partido más importante de su historia Crédito: Facebook Argentino de Merlo

Carlos Delfino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 31 de enero de 2019 • 19:22

Argentino de Merlo es uno de los cinco clubes debutantes en la Copa Argentina y su estreno en el certamen, por los 32avos de final, será nada menos que frente a River. "¡Vamos!", se escuchó en pleno sorteo cuando quedó definida esa llave, en un grito de un dirigente que tuvo su foco en la visibilidad que le va a dar ese partido a los bonaerenses, más allá de las posibilidades futbolísticas que tengan en el primer enfrentamiento de su historia ante el último campeón de América.

¿Quién es el rival de los millonarios? Argentino de Merlo actualmente lidera el torneo de Primera D, la quinta división de los equipos directamente afiliados a la AFA, entidad a la que se unió en 1978. Fundado el 30 de agosto de 1906 por un grupo de vecinos de la Estación Merlo del Ferrocarril del Oeste para desarrollarse fundamentalmente en el fútbol y en el rugby, y más adelante sumar básquet, ajedrez, criquet y bochas, con una gran actividad social. Una curiosidad: durante casi dos décadas, en su campo Polideportivo funcionó un circuito de carreras de autos para múltiples categorías.

La promesa del vicepresidente

La Academia del Oeste ha transcurrido su vida futbolística en las dos categorías más bajas del fútbol argentino, con mayor presencia en la Primera C, donde participó de 29 temporadas. En esa división obtuvo el Apertura de 2001, pero no logró el ascenso a la Primera B porque, al quedar tercero en el Clausura 2002, aquel primer lugar le significó la sola ventaja de ingresar al decagonal final en las semifinales, etapa que no superó.

La historia de oportunidades perdidas para dar el gran paso sumó otro capítulo al año siguiente para los de Merlo: ganó el reducido para jugar la Promoción y en la misma no pudo con Atlanta, que los derrotó por 2-1 como visitante, en su estadio para 11.000 personas, y mantuvo la categoría en la igualdad 0-0 en Villa Crespo.

En la reseña de definiciones por eliminación directa, la última que jugó tampoco le resultó favorable. Pero esa caída fue más dolorosa, pues le significó el retroceso a la D: en 2017 cayó en el desempate con Defensores de Cambaceres y perdió la categoría.

En plena pretemporada, el equipo se enteró que River será su rival en la Copa Argentina Crédito: Facebook Argentino de Merlo

Con un plantel joven (apenas cuatro jugadores tienen más de 24 años), Argentino de Merlo iniciará el lunes próximo, en su visita a Muñiz, el sprint final del campeonato con el que sueña regresar a la C: el campeón lo hará de manera directa, mientras que otros ocho equipos jugarán el playoffs por el segundo ascenso. Hasta aquí, los de camiseta celeste y blanca (la vestimenta alternativa es completamente negra) han sumado 27 puntos en 14 partidos, producto de ocho triunfos, tres empates y tres derrotas, con 19 goles a favor y 10 en contra. Apenas un punto lo separa de su escolta, Real Pilar.

Un emblema del club es Leonardo Alvariza Daglio, que en 1996 se convirtió en el primer arquero en convertir un gol de jugada en el futbol argentino, una situación que adquirió un valor extra por haber sido en el segundo minuto de descuento ante Barracas Central. Con ese tanto agónico, Argentino se impuso 2-1 y mantuvo la categoría en Primera C.

Los representantes de Argentino de Merlo en el sorteo del fixture; Luis Zencich muestra una camiseta del club Crédito: Facebook Argentino de Merlo

Luis Zencich, el representante que lanzó aquel grito, es el Secretario Técnico. "Fue un acto de alegría, tengo mucha alegría y el club se lo merece. Somos un club de barrio que se va a enfrentar al campeón de América; un club muy ordenado, cobramos de la AFA porque no tenemos ninguna deuda. La plata sirve, compraremos algún tractor en caso de ganar", señaló a TNT Sports. Aunque la mira está puesta en volver a la C, el sorteo de la Copa Argentina les puso en la mira otro gran desafío.