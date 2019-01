La periodista, quien fuera pareja del asesor financiero, habló sobre las declaraciones de Anna Chiara Del Boca Fuente: Archivo

Las declaraciones de Anna Chiara Del Boca sobre su padre, Ricardo Biasotti, generaron una enorme polémica. La joven le contó a la revista Caras, entre otras cosas, que su progenitor sentía desprecio por ella. "Para él siempre había algo mal. Si tenía el pelo largo parecía una sirvienta, si usaba un par de zapatillas era una pobre, y ser pobre y sirvienta para él era un asco", recordó entre lágrimas.

Sin embargo, Amalia Granata , quien fuera pareja de Biasotti en 2004, brindó una entrevista a Los ángeles de la mañana, y dio una versión diferente de la expuesta por la hija de Andrea Del Boca . "Ella expuso situaciones que puedo asegurar que no son ciertas. Yo nunca la vi a Anna Chiara porque había tanto conflicto que preferimos no sumarle uno más en ese momento, y que el padre tenga una novia iba a ser un problema para esa relación", aseguró la periodista, para luego aludir a la cena familiar a la que hizo mención la joven.

Según Granata, Andrea Del Boca y su familia le hicieron la vida imposible a Biasotti para que no vea a su hija Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

"No hay manera de que él diga esa frase. No es una persona agresiva y no se maneja con ese vocabulario, y menos con su hija. Yo fui testigo de la lucha y el dolor por esa chica. Le hicieron la vida imposible. Cuando se veían era todo tan complicado, siempre había un conflicto para evitar el contacto y cuando lo había, [Andrea] llamaba todo el tiempo. Ya no sabía qué hacer para alejar al padre de la criatura", recordó Granata, quien añadió que tiene "los mejores recuerdos" de su noviazgo con el asesor financiero, con quien se puso en pareja cuando tenía 24 años.

[A Ricardo] le hicieron la vida imposible, cuando se veían con Anna Chiara era todo tan complicado, siempre había un conflicto para evitar el contacto Amalia Granata

"Es una persona sana y linda. Su familia era normal, gente tranquila que también sufría por no poder ver a su sobrina y nieta (...) Hace 10 años que Ricardo no habla con su hija y siente dolor por eso", expresó, y le atribuyó "el odio desenfrenado" de Andrea hacia Biasotti a la negativa del hombre a casarse con ella cuando la actriz le contó que estaba embarazada. "Él le dijo que estaba feliz y que se iba a hacer cargo de su hija, pero que no quería casarse, como ella quería, y ahí 'se pudrió todo'", contó Amalia.

En Los ángeles de la mañana, el propio Biasotti envió mensajes de WhatsApp mediante los cuales se manifestó dolido por las palabras de su hija. "Esa nota con esas fotos es obvio que es un lanzamiento marketinero y, para que llame la atención, había que agregarle un condimento. Qué mejor en esta época que vivimos que algo así, en contra del padre. Es muy triste ver a a tu hija por la que luchaste tanto en esta situación", declaró.