El actor hizo un mea culpa sobre esos viejos dichos

El 27 de marzo de 2016, Lali Espósito sorprendía a sus fanáticos con una noticia en Twitter: "Mi relación con Mariano terminó. Pido que no se especule ni se sigan inventando locuras sobre los motivos. ¡Gracias por los mensajes de cariño!", escribía por entonces la cantante al confirmar su ruptura con el galán a quien conoció en el rodaje de Esperanza mía.

Meses más tarde, se filtraba un audio privado de Martínez en el que se lo escuchaba hablar sobre su expareja con palabras poco felices. "Es una nefasta esa piba, más mala. Malísima, una despechada. Malísima esa piba", decía el actor. "Yo soy nefasta, esto lo sabe toda la gente que me conoce", bromeó Lali ante la salida de los audios. "No, hago un chiste. Me da cosa por él que se haya filtrado algo que de verdad es privado. Si a mí me pasara, la verdad que no me gustaría nada. Lo dijo enojado, en caliente", fue la respuesta de la artista, con la que entonces puso paños fríos al escándalo.

Mariano Martínez habló de cuando le dijo nefata a Lali Espósito

En una reciente entrevista en el programa de Moria Casán, Incorrectas, al aludir a ese audio, Martínez reiteró lo que había declarado por entonces: que se expresó de ese modo sobre Lali como consecuencia de un enojo momentáneo.

"No me pone contento hablar de este tema. Es un audio que era obviamente privado y fue de un momento de enojo. Claramente no pienso eso ni lo pensaba. Era un momento de enojo con alguien en mi intimidad. Me equivoqué. Soy humano y si me equivoco, pido perdón. No me gusta hacerle mal a nadie y menos a alguien que quise. Si lastimé, ya pedí perdón a la persona que tenía que pedir", explicó el actor de Mentiras inteligentes, quien está comprometido con la modelo Camila Cavallo, con quien tuvo una hija, Alma. Lali, por su parte, se encuentra en una relación estable con Santiago Mocorrea.