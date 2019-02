Un activismo global a prueba de niños

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 2 de febrero de 2019

Hace unos años, eran realmente unos pocos los hombres y mujeres que se animaban a contar abiertamente que no querían tener hijos. Hoy, por el contrario, hay activistas de esta vida despojada de niños y responsabilidades y forman un movimiento a nivel mundial en el que intercambian información de interés e incluso consejos de cómo contestar a las preguntas de rigor: ¿por qué no querés ser padre/madre? ¿Y si el día de mañana te arrepentís? ¿Odiás a los chicos? y un sinfín de otros cuestionamientos de amigos, familiares y colegas que no conciben la vida sin atravesar la experiencia de la paternidad o la maternidad.

Una rápida y simple búsqueda en internet arroja rápidamente varias páginas que militan a favor de la vida sin hijos: Childfree: hombres y mujeres libres de Hijos (un grupo de Facebook) Childfree by Choice (sitio web con información para los que eligen la vida sin niños) y varios blogs personales que cuentan en primera persona y con lujo de detalles los porqués de la decisión, así como recomendaciones y lugares para pasarla bien lejos de niños En general, muchos de estos sitios son, por decirlo de alguna manera, políticamente incorrectos. Allí, entre información y notas de interés suelen compartirse sin tapujos chistes, memes donde se ríen de las mujeres y hombres con hijos. El activismo también se traduce en remeras con frases alusivas (¿por qué tendría hijos si disfruto mi vida?) y stickers con un cochecito con el símbolo de prohibido que viajan en las lunetas traseras de varios autos. Otros son menos violentos y apelan al humor: en lugar de las siluetas de un hombre, una mujer y los hijos que tienen ponen al hombre, a la mujer y a una mascota.

Incluso, el tema se subió al teatro porteño hace poco con la obra Somos Childfree, protagonizada por Eugenia Tobal y el Puma Goity, que planteaba justamente la vida de una pareja que había decidido no tener hijos (aunque más tarde ese pacto busca romperse por parte de uno de los miembros de la pareja).

El tema llegó a la BBC, que produjo y emitió hace poco el documental Young & Sterile (Jóvenes y estériles), en el que mostraba a varios jóvenes que habían decidido someterse a la esterilización voluntaria para no atravesar la indeseada experiencia de ser padres. El mercado editorial también ha hecho lo suyo: de un tiempo a esta parte ha lanzado sistemáticamente varios títulos que se refieren al tema y plantean una vida lejos de los estereotipos, los pañales y una familia "de a dos".