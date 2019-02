El verano tiene gusto a chocolate

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 2 de febrero de 2019

PUNTA DEL ESTE. Una estocada en el corazón. El movimiento tiene que ser firme y ágil, no tan fuerte como para desarmarlo, no tan rápido como para que el contenido se desparrame sin forma. La recomendación es disfrutar de todo el espectáculo, desde que comienza uno a sentir ese aroma a repostería casera que sale de la cocina. Hundir la cuchara con delicadeza en el centro y arrancar de un tirón el primer bocado. El chocolate brotará como expulsado de las entrañas de la tierra en un río suave y se extenderá en el plato, hechizante a la vista primero, arrebatador al paladar, después. Dicen que es el mejor volcán de chocolate de Punta del Este. Un clásico tan clásico como el restaurante que lo sirve: La Huella, abierto todo el año en José Ignacio, sobre la playa Brava, desfiladero de las figuras que ponen al pueblo en las noticias, imprescindible para veraneantes y turistas, donde los chipirones asados, la pesca del día, el pulpo y el sushi tienen firma de autor, pero lo inapelable del menú es tan sencillo y complejo a la vez como ese postre de chocolate.

Cuando terminó de saborear cada molécula, sintió que habían empezado sus vacaciones. También sintió culpa por las calorías y decidió dar una caminata en busca de sus amigos, pero descubrió que el inusual frío de este verano había ahuyentado a la mayoría de los que suelen pasar toda la tarde en la Brava. La playa estaba vacía y el viento hacía imposible sacarse el vestido. Eso la alivió. "En Punta del Este está la gente más linda del mundo", le había comentado un extranjero en el buque que la llevó hasta Uruguay, en referencia a los cuerpos trabajados que se ven en estas playas. Ella pensó que tenía razón y se sintió incómoda. Ahora prefería no sacarse el vestido. Supuso que sus amigos se habrían mudado a la Mansa en busca del calor que ofrece la pequeña bahía que se forma entre la costa y la península. Los encontró rápidamente en una ronda de mates. "No voy a estar con una chica nunca más", vaticinó con dramatismo uno de ellos como para ponerla en tema. El tema era el mismo en todas las reuniones: la seducción en los tiempos del #metoo. La disyuntiva del muchacho se daba al día siguiente de una gran fiesta a la que todos habían ido en una chacra campo adentro. Ella recordó de inmediato cómo rechazó a un tipo que se le acercó, la agarró de la cintura y sin mediar palabra le arrimó la cara buscando un beso. Se preguntó si su amigo habría hecho lo mismo y habría sido rechazado, si por eso pensaba que se terminaron sus épocas de galán. Si por eso repetía como un loro "que ahora no se puede hacer nada, ahora todo es acoso".

No hay pañuelos verdes en las playas de José Ignacio, pero sí hay literatura. En las manos de las mujeres en bikini se leen los nombres de Virginie Despentes, Margaret Atwood, Elena Ferrante, y hasta flamantes reediciones de Simone de Beauvoir. Las discusiones sobre lo que ya no se puede permitir en un vínculo de pareja se escuchan en las mesas familiares, en los bares, en las fiestas, en la playa. El tema está en ebullición. "Como agua para chocolate". Pienso en esa frase y en la novela que la hizo famosa. Pienso que no hay tanta distancia entre la protagonista de esa historia y mi entrevistada, incapaz de sacarse el vestido ni siquiera ahora que encontró refugio del viento en la bahía. ¿A qué temperatura tiene que estar el agua para preparar el chocolate? En la novela, Tita acumuló tanto enojo y ganas, encerrada en una casa en la que tenía prohibido el placer, que literalmente se quemó con su propio fuego. Ardió.

En la playa, "el tema" siguió acumulando calor. Decían que las mujeres estaban exagerando. Ella miró alrededor, vio los "cuerpos trabajados", perfectos, se preguntó para qué, para quiénes. Tuvo ganas de nadar, pero para eso tenía que sacarse el vestido. La tarde se extinguía cuando se sumó a la ronda un maestro de yoga amigo de alguien. Les habló de la importancia de estar bien con uno mismo, de olvidar la mirada de los otros. Del cuidado del cuerpo con un objetivo espiritual y no frívolo. Se sintió avergonzada. Seguía sin sacarse el vestido. De repente se dio cuenta que el maestro de yoga la miraba: "Y vos.¿qué hacés para estar en tan buena forma?", le dijo.

Se puso colorada. ¿Era un elogio? Se enojó. Con la pregunta, con él, con ella misma, con los cuerpos perfectos de Punta del Este, con sus amigos, con las mujeres que no se hacen cargo de su propio placer, con su vestido cerrado hasta el cuello. Luego, le dedicó una gran sonrisa, y contestó: "Como volcanes de chocolate".