Aurelien Bondoux: "En La Bourgogne se come desde caviar hasta choripán"

Hijo del célebre Jean Paul, trabaja con su padre en el mítico restó y quiere lanzar una línea de vinos premium. Su obsesión es reposicionar la cocina uruguaya Crédito: Natalia Ayala

PUNTA DEL ESTE.- El encuentro finalmente se produce al tercer intento. Aunque se trata de una temporada muy apacible desde el punto de vista del turismo, Aurelien Bondoux (33), el hijo del célebre chef francés Jean Paul, no para de trabajar. Los eventos privados son la gran vedette en el Este, y Aurelien tiene la agenda completa. O así parece. La cita se concreta en La Bourgogne, el restó que hace 38 años abrió su padre cuando llegó a Uruguay por primera vez y que terminó siendo pionero del polo gastronómico que se armó en torno a la avenida Pedragosa Sierra. Allí, en esa casona con un jardín selvático rodeado de hortensias y bajo una finísima lluvia de verano, Aurelien, que nació en Francia pero se siente un charrúa, "aunque tengo mucho francés, soy el más francés de mis hermanos", dirá, cuenta cómo es compartir el trabajo con su padre, con quien habla en francés; la necesidad de reinventarse en plena temporada estival, y sus nuevos desafíos personales: sacar una línea de vinos premium con el sello de La Bourgogne y empezar a producir miel de diez colmenas que le compró a un amigo apicultor. Todo esto sin descuidar su gran obsesión: posicionar a Uruguay en un lugar de mayor importancia dentro del mapa gastronómico latinoamericano.

-¿Qué evaluación hacés de la temporada?

-No fue una gran temporada. Además de haber menos gente, arrancó el 1º de enero, en lugar del 26 de diciembre, y terminó rápido. Bajo, viene bien, pero se termina rápido. Pero así y todo nuestros clientes están y creo que disfrutan más estar acá sin tanta gente. El año pasado vinieron muchos turistas, pero no fue una gran temporada tampoco para nosotros. Si bien este año hay menos gente, los que están vienen a comer acá. Este año cerramos el local en José Ignacio porque ahí hay mucha competencia y estábamos muy dispersos. Quisimos concentrarnos acá porque sabemos que La Bourgogne es la gallina de los huevos de oro, es nuestro núcleo. No podemos descuidarlo.

-Pero más allá de La Bourgogne, justo en frente está La Table de Jean Paul, un restó mucho más informal. ¿Cómo surgió la idea?

-Se le ocurrió a mi viejo cinco días antes del arranque fuerte de la temporada y lo hicimos contra reloj; de hecho todavía lo estamos armando, siguen llegando cosas. Es un restó más relajado e informal. Es como una placita de comidas donde los clientes pueden pedir en la mesa o directamente en los puestitos que hay y sentarse en las mesas libres que están en el jardín sin mucha formalidad. Trajimos una chica que hacía falafel en José Ignacio, agregamos entre las opciones para comer hamburguesas y choripán, una chopera donde mi hermano hace cerveza artesanal y una barra de tragos. La idea es que en La Bourgogne puedas comer desde un caviar hasta un choripán, hay para todos los gustos.

-Hace un par de años hubiese sido impensado comer un choripán o una hamburguesa en La Bourgogne...

-Es que el consumo cambió: el cliente que hoy te viene a comer una lata de caviar mañana capaz te pide una hamburguesa. Antes no. Si esa gastronomía, que parece muy simple, la hacés bien, es muy buena y divertida.

-¿Cómo es una hamburguesa al estilo La Bourgogne?

-Es de cordero con queso de cabra, ketchup con comino, lechuga, tomate y cebolla y pan casero hecho por nuestros panaderos. El choripán lo hacemos en un medio tanque. También hay una cava de vinos y una vez por semana hacemos un evento, Wine & Cheese, donde invitamos a un enólogo y hacemos una degustación con quesos franceses. Son pequeñas cosas que vamos renovando.

-¿Lo de lanzar una línea de vinos propia también forma parte de esta renovación?

-Sí, es un proyecto que está en proceso y que estamos haciendo con mi amigo Santiago Deicas, a quien conozco del rugby, jugamos juntos. Su familia tiene una bodega y yo estudié para sommelier, pero no practiqué nunca. O sea, sé de vinos, pero si no practicás lo que estudiás lo vas perdiendo. Hace seis años que tenemos un pinot noir y otro pinot noir de guarda y hace tres el chardonnay, pero la idea es lanzar una línea completa, sumarle un rosado.

-Y un tannat, imagino...

-No, el tannat directamente no lo vamos a producir porque acá hay tantos y tan buenos que nos corrimos. También para no ofrecer lo que ofrecen todos los restaurantes, que son el tannat, el cabernet y el malbec. Además, el pinot noir y el chardonay van perfecto con nuestra gastronomía francesa.

-¿Cómo es trabajar en familia, con un padre tan exigente?

-[Se ríe] No es fácil, para nada. Depende el día. En la cocina estoy con mi hermana. Mi hermano se abrió porque empezó con su proyecto de cerveza artesanal y ya no está tanto acá. Pero separar la familia y el trabajo es complicado y a veces se trasladan cosas al ámbito laboral. Jean Paul como padre fue muy estricto; hoy nos peleamos por temas de laburo, pero con los años está más flexible. Igual es complicado porque quiere algo y lo quiere ya. Yo soy mucho más tranquilo, más agua de pozo.

-Hace unos años fundaste la Asociación Gastronómica del Uruguay, ¿cómo ves la cocina local?

-Dimos el puntapié para empezar a estar dentro de unos años como está Argentina ahora. Estamos favoreciendo el producto local, aunque siempre surgen con trabas, porque Uruguay es un país muy burocrático. Pero al ser tan chico es más sencillo unirse y llegar al lugar que queremos. Somos tan pocos que llegamos más fácil. Hay mucha movida, hacemos festivales gastronómicos. En octubre traemos siempre nueve chefs para que puedan estar en contacto con los estudiantes. Si de los 100 o 120 que estudian gastronomía hay dos o tres a los que se les abre la cabeza, es un golazo. La idea es mostrar qué es lo que están haciendo en otras partes del mundo y que pueda servir de inspiración.

-¿Hay mayor apertura que antes para compartir técnicas y recetas?

-Hoy es mucho mas fácil y está bien visto compartir, juntarse, cocinar con otros. En la época de mi viejo, cada uno estaba en su huequito y era impensado, no se compartía nada. Mi viejo todavía no deja entrar a nadie, no se le ocurriría compartir su cocina con nadie. En cambio, para mí y para mi hermana es lo más normal del mundo. Y es más divertido, te juntás, cocinás y la pasás bien. De los chefs de la Argentina me llevo bien con Gabriel [Oggero], de Crizia, y con Santiago [Macías], de ilatina. Son con los que he compartido un poco de sus cocinas.

-¿En tu casa ser cocinero era el único camino?

-La verdad es que no fue una obligación. No me acuerdo del momento en que lo decidí, no me quedé frustrado de hacer otra cosa. El día que le dije a mi viejo que quería cocinar me llevó al restaurante y empecé a llevar bandejas todos los fines de semana. Ahí perdí salidas y noches con amigos. Al principio me afectaba bastante. Ya no.

-¿Tenés un plato insignia, que te represente en la carta?

-La verdad que no, todavía no lo tengo. Pero hoy la gastronomía, cocinar, no es un plato insignia, sino agarrar un producto, potenciarlo y valorizarlo lo mejor posible para representarlo en el plato. Tengo etapas de experimentación y otras no tanto. Pero si de 10 que probás una sale bien, es un buen resultado. Tenemos cuatro o cinco platos que están desde siempre: el cordero, la pesca cous cous y el foie gras, que es intocable, no podés sacarlo ni tocarlo porque la gente lo quiere así. Después tenemos otros productos para jugar, pero los clásicos no se tocan.

Cerveza tirada y pinot noir joven

Como todo buen chef, a Aurelien le gusta disfrutar de una bebida que sepa acompañar cada momento. En un día de calor extremo como los que pasamos, elige la cerveza tirada casera Boar que produce su hermano. Su trago por excelencia es el gin tonic y si tiene que decantarse por un vino escoge un pinot noir fresco y frutado