Fuente: Reuters - Crédito: Marcos Brindicci

31 de enero de 2019 • 23:59

Nicolás Burdisso asumió como manager de Boca y enseguida se vio obligado a tomar decisiones en la búsqueda de refuerzos, analizar las posibles salidas y también bajar una línea de conducta. Entre las últimas cuestiones, debió interceder ante las polémicas declaraciones de Carlos Tevez, que el lunes pasado fue crítico de Guillermo Barros Schelotto, el DT anterior. "Tuvimos una charla muy positiva con Tevez, lo conozco mucho. No importa lo que yo piense de sus declaraciones, lo importante es Boca y hay que construir en base de la armonía", le dijo Burdisso al programa "Show de Boca", por Radio Rivadavia, y agregó: "Tenemos que generar armonía y Carlos lo sabe. Tenemos esa linea con el presidente Angelici y el DT Alfaro. Tevez sabe y es muy adulto. Está trabajando para el bien de Boca. ¿Lo que yo pienso? No importa lo que yo pienso porque automáticamente va a haber una declaración, una división y no debe ser así. Tanto Carlos como yo, el grupo, el técnico Alfaro y el presidente Angelici queremos lo mejor para Boca".

Burdisso también analizó el mercado de pases xeneize:

"Por Barrios llegó una oferta muy grande y esperamos hasta el final, cuando se hizo oficial lo anunciamos, lo que parece desprolijo es prolijo. Más desprolijo hubiese sido que hoy juegue y se vaya mañana sin poder hacer la revisión médica y con libro cerrado". La compra del 50% del juvenil Gastón Avila, de Rosario Central: "El chico Avila nos pareció una buena posibilidad por su precio y sus condiciones, hablamos con Rosario Central. Es un central zurdo. Tiene características para ser un crack y queremos cuidarlo, protegerlo y llevarlo de a poco. Fue compañero de Balerdi. Es un proyecto y asumimos riesgos".

"Hay jugadores para Boca y en base a eso trabajamos, en inferiores, en buscar ese perfil. Tiene que ver mucho con la parte técnica y actitudes de temperamento. Debe tener eso y personalidad, Boca lo pide todo el tiempo. Tenes que ser ganador y equilibrado". Las charlas con Carlos Bianchi: "Hablé con Bianchi, fui a verlo y hablamos. Cuando pase esto lo veré mas seguido y mas tranquilo".