Moria Casán estalló contra Andrea del Boca y su hija en las redes

Cuesta creerlo, pero Moria Casán tropezó dos veces con la misma piedra. Hace unos meses, cuando Andrea del Boca decidió romper el silencio y hablar sobre su imputación por defraudación al Estado, le prometió a la diva hacerlo en Incorrectas. Sin embargo, días antes coqueteó con la producción de Mirtha Legrand y eso enfureció a la exvedette, que no dudó en llamarla traidora. Con la protagonista de Celeste en el piso del ciclo de América, y la promesa finalmente cumplida, la relación entre ellas parecía haber mejorado. De hecho, fue Casán quien le presentó al abogado Juan Pablo Fioribello, que además de patrocinarla, se convirtió en los últimos tiempos en una presencia importante en la vida de la actriz.

Aquella tarde, Anna Chiara estaba presente en el estudio mientras Casán entrevistaba a su madre. En ese momento, la adolescente tenía 17 años y por eso decidió no dar su versión sobre los hechos. De todos modos, le prometió a Casán que apenas cumpliera la mayoría de edad le brindaría una entrevista para hablar sobre su verdadera relación con Ricardo Biasotti, su padre.

Anna Chiara, finalmente, cumplió 18 años y brindó una entrevista explosiva. El problema es que el reportaje se lo concedió a una conocida revista y no al programa Incorrectas, y, claro, Casán no tardó en estallar.

Lo hizo en las redes sociales. En su cuenta de Twitter escribió dos mensajes en los que dejó en claro su malestar, se preguntó si debe sentirse usada y especuló con que la exposición de la joven respondería a una maniobra para posicionarse mediáticamente como la sucesora de su madre.

"Esta nenita, Ana Chiarita, dicho por la madre cuando fue a mi programa que ella misma lo prometió, ella me lo pidió y ella me dijo que apenas cumpliera 18 años iba a venir al programa a contar todo esto que contó ahora en la revista Caras", escribió primero. Y luego, completó: "¿Esto qué es? ¿Traición? ¿Manoseo? ¿Uso? ¿O es marketing de la nueva Andreíta del Boca para suplantar a su madre en la carrera artística?".

Pero no sólo en las redes la conductora se refirió al "plantón" de la aspirante a actriz. En su programa, dedicó varios minutos al tema. "Cuando Andrea estaba muy complicada... Yo no soy gran amiga de Andrea, hice una película con ella [ Funes, un gran amor] y después, obviamente, no nos tratábamos, ni el teléfono de la otra teníamos. La cuestión es que ella un día consigue mi número y me llamó para pedirme que yo dijera algo, no me acuerdo qué. Además, me prometió que cuando ella estuviera más acomodada con todo el asunto judicial, iba a venir a mi programa, como finalmente lo hizo", comenzó explicando.

"¿Cuándo se le empezó a solucionar todo lo judicial, porque estaba en su casa como rehén, no quería ni salir porque la escrachaban o era un panic attack de ella? Yo le presentó al doctor Fioribello, amigo mío, porque ella me dijo que no estaba avanzando. Me pidió que le presentara un penalista y me dijo que la causa la tenía harta y que su padre había muerto por esto. Ella quería poder salir a la calle como con una protección, sin miedo", siguió.

"Todo eso perfecto y yo feliz. Pero la misma señora, estando acá, que vino con Anna Chiara, me ofreció (la entrevista). Esto no es echar en cara nada, es pedir que se haga responsable. Es una cuestión de educación. Si das una palabra, si no podés cumplirla porque tenés un compromiso o te pagaron, tenés que llamar. Me dijo: 'Apenas cumpla los 18 la chica va a venir porque tiene unas cosas terribles que decir", con sus ojos celestes y su boca inmensa de actriz. Cuando Anna Chiara cumplió 18 la llamo para felicitarla y decirle que la estamos esperando me dice: 'Sabés, Morita, qué pasa... Nos vamos de viaje'. Cuando usen, bánquense las consecuencias", terminó revelando.