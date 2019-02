Tomás Bence SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 1 de febrero de 2019 • 08:54

Cuando Jared Goff fue seleccionado en el draft 2016 por Los Angeles Rams, Tom Brady ya había conseguido cuatro de los cinco títulos de Super Bowl que ostenta. El experimentado quarterback de New England Patriots es el gran imán de la final de Fútbol Americano que se disputará el próximo domingo en Atlanta, aunque enfrente estará el joven que llega bajo su sombra pero que sueña con romper con las estadísticas.

"Derrotaríamos a los Patriots. No solo es Tom Brady, Tom Brady, Tom Brady. Tienen otros jugadores también. Otros también cobran. Otros jugadores salen y trabajan tan duro como lo hace él", declaró en las últimas horas uno de los jugadores de los Rams, Marcus Peters, intentando salir del imán que genera el número 12 de los Patriots. Con todo, las comparaciones son inevitables y el domingo estarán en la cancha el quarterback más experimentado de la NFL, a sus 41 años, contra un joven de sólo 24 que intenta dar el gran golpe.

Brady está casado con la modelo brasileña Gisele Bündchen Fuente: AP - Crédito: AFP, Reuters

Goff y Brady tienen puntos en común. Por ejemplo, coinciden en la gran admiración para con Joe Montana. Brady mencionó que fue su fuente inspiradora. Es más: contó que presenció una de las jugadas más emblemáticas de la NFL. "The Catch" como se conoce el pase que Montana le dio a Dwight Clark, ambos de San Francisco 49ers, una jugada que cambió una era en el deporte en 1981. El jugador de los Patriots tenía sólo cuatro años, pero creció intentando ser como su ídolo. Dijo que se sintió decepcionado cuando no fue elegido por los 49ers en el draft donde terminó en New England, cambiando una vez más la historia de la NFL.

La relación de Goff, en cambio, es más directa. Creció siendo hincha de San Francisco, donde Montana es el gran ídolo. Si bien se fue de ese equipo un año antes de que naciera Goff, el jugador de los Rams utiliza la camiseta número 16 por él.

Brady, la gran figura de New England Patriots Fuente: AP - Crédito: AFP, Reuters

La historia de Brady es conocida. Llegó a los Patriots en 2000, elegido en la sexta ronda del draft. No fue titular en las primeras dos temporadas, tal como le sucedió en la universidad de Michigan donde jugó. Incluso visitó con frecuencia a un psicólogo deportivo para llevar adelante la frustración de no poder formar parte. Pero hizo de la paciencia su principal virtud.

El dueño de los Patriots, Robert Kraft, contó lo que sucedió con su jugador emblema apenas llegó al equipo. "Señor Kraft, mi nombre es Tom Brady", se presentó. "Lo sé, te elegimos en sexta ronda", le respondió Kraft. "Así es, el jugador de sexta ronda que será la mejor decisión que esta franquicia haya tomado en su historia", remató Brady. Tan errado no estaba: junto al entrenador Bill Belichick consiguió cinco títulos en el Super Bowl en los últimos 19 años. Los Patriots están a uno de igualar a Pittsburgh como el equipo con más títulos en el Fútbol Americano.

Sus números son abrumadores. Después de conseguir un lugar en la final, recordó a sus detractores que la "lentitud" no acabará con su carrera. A tal punto que puede renovar por varios años más. Dicen que puede hacerlo hasta los 45 años. Además del fuerte entrenamiento, cumple una estricta rutina (se acuesta a las 20.30 y se levanta 5.30 todos los días) y una dieta que hasta convirtió en un libro (The TB12 method o el método TB12 por sus siglas y el número de camiseta que usa). Come alimentos orgánicos altamente procesados. Mucha agua, batido de frutas, pescado, verduras (no todas), barras de proteínas y batidos de proteínas. Las cenas incluyen más verduras y, a veces, caldo de sopa.

Evita el alcohol, pan y las pastas que contienen gluten, cereales para el desayuno, maíz, lácteos, jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, grasas trans, azúcar, edulcorantes artificiales, soja, jugos de frutas, alimentos a base de granos. mermeladas y jaleas, la mayoría de los aceites de cocina, cenas congeladas, bocadillos salados, bocadillos azucarados, bebidas azucaradas, papas blancas y condimentos previamente envasados. La lista de restricciones y preferencias no termina ahí. Tiene un chef, Allen Campbell, quien lo ayuda a cumplirla estrictamente. Así logró las mejores marcas en la historia del Super Bowl: más pases de touchdown, más pases completos, más apariciones en la gran final (9) y más victorias (5).

Goff, con 24 años, jugará su primer Super Bowl Fuente: AP - Crédito: AFP, Reuters

Goff, en cambio, está a las puertas de su primer Super Bowl. Con sus 24 años, fue elegido en 2016 por Los Angeles en la primera ronda del draft. Era la gran promesa que asomaba en el Fútbol Americano, pero esa primera experiencia fue desastroza. Jugó siete partidos en su primer año bajo el mando del entrenador Jeff Fisher, quien decía que faltaba mucho para que pudiera jugar quarterback en la NFL. Pasó a no ser tenido en cuenta. Cuando terminó el año para los Rams, Fisher fue despedido para ser reemplazado por Sean McVay, quien se convirtió en el entrenador más joven del Fútbol Americano. Es más, con sus 33 años (cumplidos hace pocos días) es el DT más chico en disputar un Super Bowl.

Sean McVay, de los Rams, es el entrenador más joven en llegar al Super Bowl: tiene 33 años recién cumplidos Fuente: AP - Crédito: AFP, Reuters

"Trato de hacer lo que mi equipo necesita", declaró en las últimas horas Goff. "Cada momento y situación es diferente. La principal clave está fuera del campo de juego; en la preparación, el estudio y la atención al detalle. Yo siempre supe que podría jugar en esta liga", sentenció. Con grandes cualidades técnicas, es uno de los mejores quartebacks para hacer engaños con y sin la pelota. Además, es el mejor haciendo "play option" (pase con engaño al corredor). Sabe adaptarse a las defensas, algo que será clave ante los Patriots, un equipo que suele ajustar a la perfección esa faceta del juego.

La experiencia contra la juventud, allí aparece uno de los interrogantes más grandes de lo que pueda pasar el domingo. Cómo reaccionar en los momentos más tensos del partido. Brady cuenta con varios en sus espaldas (también varias derrotas) para saber qué hacer. Para Goff será la primera. "Si pierdes la cabeza en los momentos determinantes, el equipo entero va a perderla. Hay que comportarse como un líder y ser el reflejo de la situación", analiza.

Goff y Brady, en la semana previa al Super Bowl; el de Los Angeles jugará su primera final mientras que para el de New England será la novena Fuente: AP - Crédito: AFP, Reuters