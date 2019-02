Un árbitro intenta espantar a un murciélago con una toalla, en la casa de los Spurs Fuente: AP

De una u otra manera, Manu Ginóbili siempre está presente en la vida de San Antonio Spurs . En la victoria de los dirigidos por Gregg Popovich ante Brooklyn Nets por 117-114, el nombre del bahiense se escuchó en todas las tribunas del AT&T Center. ¿Por qué? su nombre se oyó en el momento en que se desataba una invasión de murciélagos que hizo paralizar el juego por 3 minutos, durante el primer cuarto del juego de la NBA .

Fue en ese momento que los fanáticos empezaron a gritar "¡Manu, Manu, Manu!", recordando el al incidente de Halloween en 2009, cuando Ginóbili atrapó a un murciélago en el aire durante una victoria sobre Sacramento Kings.

Capturado el murciélago aquel 31 de octubre, Ginóbili se tomó aquel episodio con mucha naturalidad y entre risas, dijo: "Es sólo un ratón con alas. Cuando ya no podés volcar, tenés que encontrar la manera de salir en las noticias. Así que eso hice. Agarré un murciélago. No pensé que fuera un gran problema. Me jubilaré pronto, así que si alguien tiene un problema de plagas...".

El tiempo transcurrió y los Spurs ya no pueden contar con Manu para que se convierta en un hábil cazador de murciélagos. En lo que conscierne a lo sucedido anoche, los árbitros se vieron obligados a actuar de otra manera durante esos tres minutos de pausa. Ambos jugadores corrían sin entender la invasión. También los ayudantes del cuerpo técnico intentaban sin poco éxito espantarlos con toallas. Incluso se pudo ver a alguien de la delegación de los Spurs en la cancha con una red para intentar controlar la situación. Lo cierto es que nadie pudo emular la técnica de Ginóbili al momento de atrapar la presa.