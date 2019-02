Game of Thrones: qué significan las trenzas de Daenerys Targaryen

Los fans y una teoría sobre el pelo trenzado de la madre de los dragones Fuente: Archivo

Faltan dos meses para que se estrene la octava y última temporada de Game of Thrones y los seguidores están atentos a cada detalle. Muchos leyeron los libros de George R.R. Martin, sin embargo hace tiempo que la serie de HBO despegó de ellos -el mismo autor aún no ha terminado de escribir el final de la historia-, entonces no hay mucho más que especular. Por eso, algunos encuentran mensajes y detalles que para otros menos atentos pasan desapercibidos como, por ejemplo, las trenzas de Daenerys Targaryen ( Emilia Clarke ).

Se trata de una teoría hecha por unos fans que tiene bastante sentido. La misma fue compartida en Instagram, en donde puede verse a la reina y madre de dragones con sus diferentes peinados a lo largo de las siete temporadas. Al parecer, en los primeros episodios hubo una charla con su hermano, Viserys (Harry Lloyd), quien con el afán de recuperar el trono de los Siete Reinos obligó a su hermana a casarse con Khal Drogo (Jason Momoa), el líder de los dothrakis. Una de las costumbres de esta tribu guerrera era trenzarse el pelo, por eso Daenerys empezó a hacerlo. Cuando Viserys quiso que trenzaran su cabellera, la khaleesi contestó: "No tienes derecho a una trenza. Aún no has logrado victorias".

Es por eso que a lo largo de las temporadas, la "madre de dragones" ha aumentado su cantidad de trenzas, en función de sus victorias, explican los fans. Primero, lucía dos trenzas, más adelante, se pueden ver tres y, en la última temporada, ya casi no se pueden contar.

En ese sentido, Sophie Turner (Sansa Stark) había contado que algo similar sucede con su personaje de GOT y su peinado. "El pelo de Sansa refleja siempre a la gente de la que está aprendiendo, que la está inspirando o a la que está imitando en ese momento", había explicado en una entrevista.

Trailer de la octava temporada de GOT 01:45

La última temporada estrena el próximo 14 de abril y tendrá un total de 6 capítulos.