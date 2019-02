Lali Espósito confesó haber salido con un "lindo pero bruto"

Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Lali Espósito

Lali Espósito se encuentra en Nueva York promocionando junto a Thalía el lanzamiento de su colaboración "Lindo pero bruto", que alcanzó el millón de reproducciones en YouTube en menos de 24 horas.

Durante una entrevista con el programa matutino Despierta, América, el conductor preguntó si alguna había salido con un hombre "lindo pero bruto", como el que describe la canción.

Thalía rápidamente contestó: "Esa pregunta no se hace, cariño". Entonces, Lali tomó la palabra. "Yo contestó. Yo sí". "La lista es así de larga", broméo la mexicana.

La presentadora del ciclo señaló que no era el caso de Thalía junto a su marido, Tommy Mottola, con quien contrajo matrimonio hace casi veinte años. "Te casaste con un lindo e inteligente", comentó.

"La verdad es que eso a Tomás no le queda el saco para nada. Me saqué la lotería y el también se la súper sacó... la lotería. Y Lali creo que también", agregó la cantante mexicana refiriendo a la pareja de la argentina, Santiago Mocorrea. "Tengo a mi novio que es súper lindo y súper inteligente. Así que no se siente tocado por esta canción. Se ríe y se divierte", estuvo de acuerdo Espósito.

Entre las conquistas públicas de Lali, previas a su relación con Mocorrea, se encuentran los actores Peter Lanzani, Benjamín Amadeo y Mariano Martínez.