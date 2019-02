El asesor financiero dialogó con LA NACION acerca de las fuertes acusaciones que hizo su hija en una revista Fuente: Archivo

Fernanda Iglesias
1 de febrero de 2019 • 11:09

Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca , cumplió 18 años y decidió irrumpir en los medios para contar situaciones traumáticas que vivió junto a su padre, el asesor financiero Ricardo Biasotti.

"Recuerdo que una vez le escribí una carta a la jueza contándole que estando en una cena familiar él me miraba con un asco. Yo no entendía por qué. Entonces, él me miró y me dijo 'tenés olor a c..., no te quiero al lado mío'", rememoró la adolescente, en diálogo con la revista Caras. "Llegué a casa destrozada. Para él siempre había algo mal. Si tenía el pelo largo parecía una sirvienta, si usaba un par de zapatillas era una pobre, y ser pobre y sirvienta para él era un asco. Me gastaba. Y a los nueve años no quise verlo más".

Consultado por LA NACION, Biasotti se mostró sobrepasado con la situación. "Me están abrumando con llamados y mensajes que no puedo contestar", dijo. Y agregó: "No quiero que lo que pueda decir espontáneamente se tergiverse".

Sin embargo, accedió a opinar sobre los dichos de su hija. "La historia es muy larga y triste", arrancó. "Lo único que puedo decir es que por supuesto que no es verdad lo que está diciendo. Sería incapaz de maltratar a alguien y menos a una hija. No es mi forma, ni es el vocabulario que uso. La gente que me conoce puede dar fe de eso."

Luego, quizás recordando los litigios entre él y Andrea del Boca por el régimen de visitas de su hija, comentó: "Son años y cientos de expedientes como para resumir en un mensaje. Espero se entienda mi tristeza y mi confusión respecto de este nuevo episodio inentendible y el por qué no puedo decir nada".