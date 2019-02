Casi a las piñas: Olmedo cruzó en TV a Samid por no pagar ganancias

Crédito: Captura

El empresario de la carne Alberto Samid casi se va a las piñas con el diputado de Salta Alfredo Olmedo, luego de una discusión en un programa de televisión de Crónica TV.

Todo empezó cuando Olmedo lo acusó de no pagar ganancias. "¿Qué me tiene que hablar de cosas personales? Estamos hablando del país", le contestó Samid.

Y le advirtió: "Usted me tiene que pedir perdón públicamente. Si lo hace, no va a tener ningún problema conmigo. Si no lo hace, va a tener un problema enorme a 20 metros de acá".

Terminaron dándose la mano 06:56

Video

Olmedo le preguntó si eso era una amenaza y le advirtió: "Si quiere ir por la fuerza y matarme, quizás me mate a mí, pero nunca matará mi pensamiento que está instalado en toda la sociedad argentina".

El diputado se paró, se acercó hasta el empresario y le pidió disculpas. "Samid, yo tengo la humildad. Si le tengo que pedir perdón, yo le pido disculpas. No lo quise herir a usted. Me voy a poner de pie para pedirle disculpas. Soy un hombre de honor, de ley y de palabra".

Todo terminó con los dirigentes dándose la mano.